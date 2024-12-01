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▲彭义翔（左起）、王學駿、帝翁、陳麒文、鄭美祥、陳柏佑、朴鎮佑順利出道後，今日在記者會上分享各自心情。（圖／天空娛樂提供）

男團選秀節目《SCOOL》昨（30）日順利選出成團7人，包括陳麒文、鄭美祥、陳柏佑、王學駿、彭义翔、帝翁、朴鎮佑，雖然順利出道，不過對他們壓力也很大，其中被稱為「小王嘉爾」的陳柏佑被罵得最慘。今日成團記者會上，陳柏佑就說，看到網路上的罵聲，自己的心情一定還是會受影響，一開始心情很差，但陳麒文要他多想想粉絲，之後就轉念了，覺得遭受到大家的質疑，一定要做得更好，不能被打敗。陳柏佑坦承，自己起初看到罵聲，情緒不是很好，但陳麒文隨即要他振作起來，「那喜歡你的人呢？你要對得起喜歡你的人」，因此他開始轉念，決定要努力做到更好。柏佑也說，因為他是素人，遭受到大家的質疑，但他告訴自己，不能被打敗，一定要做得更好，要發揮百分之百的努力。陳麒文也說，他們現在成為公眾人物之後，一定會收到觀眾的意見和指教，可以從中學習，不過如果對方是為攻擊而攻擊，就不要太在意。另外，陳柏佑表示，昨天回去看到有人轉發，當他被宣布順利出道時，阿嬤當下感動大哭，讓他看得很心疼，「我知道自己起步比較晚，有這個機會跟大家一起出道，我很珍惜，希望之後任何一刻都可以更有自信」，由於昨日在台上沒有和阿嬤說到話，因此他也喊話，「阿嬤謝謝你昨天來看我。」另外，當下阿嬤身邊有另一名正妹大哭，他則透露，對方是自己的親妹妹。最後7人也分享自己現在最想做的事情，陳柏佑表示，自己想要去海邊看星星；自律的鄭美祥則笑說：「想吃燒烤」；王學駿想要回家陪奶奶，分享自己出道的喜悅；陳麒文表示，自己最想做的就是回家抱狗狗，「我好想牠」；义翔因為之前都是獨自居住，所以很期待和其他6名成員的團體生活；帝翁則是喊話，希望讓全世界都知道他們這7個順利出道的選手；最後鎮佑想要和團員一起去韓國景點旅遊。