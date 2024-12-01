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▲女團(G)I-DLE全員白色系禮服現身MMA，宛如女神降臨。（圖／翻攝自MMA youtube）

▲舒華（左）對鏡頭抖動肩膀，沒想到這畫面立刻被切換到舞台上，右為雨琦。（圖／翻攝自threads）

韓國音樂界頒獎典禮「2024 Melon Music Awards」（甜瓜音樂獎，MMA）昨（30）日盛大舉行，女團(G)I-DLE全員白色系禮服現身，宛如女神降臨，其中被封為「門面擔當」的台籍成員舒華更是大開深V，胸前一片雪白，讓人看了血脈賁張，網路流傳一段aespa在表演〈whiplash〉的台下漏網畫面，只見舒華跟著歌曲節奏打節拍，性感抖動肩膀，沒想到這畫面才出現一秒就被切走，讓上萬粉絲哀嚎。當時aespa在舞台上表演〈whiplash〉，耳熟能詳的旋律讓全場嗨翻，這時導播將畫面切到舒華、雨琦身上，兩人已經換下白色禮服，舒華身穿金色斜肩貼身禮服，露出半邊火辣雪白香肩，而雨琦則是以一襲低胸金色禮服登場，隱隱約約能見到事業線，小露性感，兩人隨著節奏用身體打拍子，跟著舞動，下秒舒華按耐不住，直接對鏡頭抖動肩膀，沒想到這畫面立刻被切換到舞台上。不到一秒的畫面卻在網路上掀起超高討論度，引來將近2萬人朝聖，不少網友都笑說，「幫忙轉場是不是超好笑」、「就算只有一秒我還是抓到囉，葉舒華」、「這算⋯⋯卡點女王嗎？」、「導播超壞，真不讓孩子跳個兩秒嗎」、「超可愛！」、「刷：欸鏡頭在拍我欸，跳一下好了，whipla——」、「很剛好。」掀起熱烈討論。昨晚(G)I-DLE奪下大獎「年度製作」，成員Minnie、雨琦情緒激動，當場淚灑舞台，隊長小娟也提及，自己和公司的合約已經結束，因此最近看到很多報導都說(G)I-DLE已經解散，但並沒有這回事，她話鋒一轉宣布，「我們5個人一起說好要續約了，今天上台之前說好的，不是我一個人，是我們所有成員，我們未來、明年、後年、一輩子5個人都會一起。」希望粉絲別擔心，她們明年也會做出更好的音樂報答大家。