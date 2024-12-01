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今年世界棒球12強日本代表隊中有個熟悉的台灣面孔，他叫余聖傑，不僅擔任餵球投手，還身兼日本監督井端弘和的翻譯，發揮重要作用，他在接受日媒訪問時表示表達深深地感謝，「這段日子已成為我的寶物，充滿了無法忘記的幸福回憶。」余聖傑出生自台灣，高中就讀福岡第一高校，成為旅日球星陽岱鋼的學弟，2007年參加日本職棒選秀落選，之後投入社會人球隊，儘管未能成為職業球員，但他改以其他身份繼續留在職業舞台，他在日職橫濱DeNA海灣之星隊擔任餵球投手，且照慣例日職各隊會派工作人員支援日本隊，余聖傑因此入列。日本媒體《產經體育》報導，在日本對捷克的熱身賽時，井端監督問余聖傑，「會說英文嗎？」從此無論裁判國籍，他都幫忙翻譯。在台進行賽事期間，余聖傑也支援賽後記者會，這是他第一次公開面對大眾翻譯，「我當時腦子裡一片空白，但我盡最大的努力去翻譯。」日媒透露冠軍賽後，在忙亂的情況下，井端監督仍特意向余聖傑說了聲，「謝謝」，日本隊球員也曾稱讚余聖傑的餵球工作，「他投的球很好，很容易揮擊。」對此余聖傑深有感觸地說，「我真的很高興。」付出辛勞作為幕後推手終於開花結果，並為日本隊貢獻一份力量，余聖傑說，「這是無比光榮的事情，我是在日本培養了自己的棒球能力，為了日本而戰的心情也充滿了我的內心。」他的努力也收到來自母國親朋好友無數的支持與鼓勵的訊息。「這段日子已成為我的寶物，充滿了無法忘記的幸福回憶。」余聖傑如此說道，「能夠得到這樣的機會，我只有滿滿的感謝之情。」經歷這次寶貴經驗後，余聖傑也想繼續提升自我能力，「我非常感謝球團給我這次機會，讓我能進入日本隊。雖然不知道下次能否再被選上，但只要還在球隊中，我會認真保養身體，並繼續努力提升英語能力，成為一名更優秀的翻譯。」日本網友也在此篇報導下留言，「這樣的故事真的令人感到溫暖。」、「想說是哪來的帥哥穿著球衣在當翻譯？原來是有這樣背景的人啊。真是了不起！」、「希望你能一直留在橫濱發光發熱！」、「台日友好關係也能在這看見，讓人感到非常高興。」