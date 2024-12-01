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▲賈靜雯保養得宜，身材也很像少女。（圖／翻攝自賈靜雯IG）

50歲女星賈靜雯出道多年，幸福的家庭生活一直是大眾關注焦點，而她近來登上王偉忠的podcast節目《欸！我說到哪裡了？》，被王偉忠誇獎狀態很好，賈靜雯笑說有次去米蘭時裝週，到當地買東西，結果店員看到她的護照目瞪口呆，三番確認是她本人後，還叫上其他同事一起看，逗得她心情大好。賈靜雯被王偉忠誇獎狀態好，她表示自己不忌口，但都會運動，賈靜雯說50歲如此凍齡她也為自己感到驕傲，分享有次去米蘭時裝週，買東西時店員拿她的護照，看到她的年齡，再抬頭看看她，不斷詢問「It's you？」賈靜雯點點頭，對方還跑進去叫其他同事出來一起看，讓賈靜雯開心喊，「女人真的需要被讚美！」賈靜雯和修杰楷婚後生了2個寶貝女兒，產後復出第一部戲《我們與惡的距離》一舉拿下金鐘視后，她也分享這齣戲真的很難演，「很讓我觸動，因為自己當了媽媽，以前演媽媽可能都要揣摩，尤其最後一場，我哭到在旁邊一想到就掉臉淚，演完戲還不敢直接回家。」一個是進到兒子房間，一個是跟劇中老公温昇豪再次回到兒子遇害的戲院。賈靜雯也說，在準備角色的期間，一定會化身成角色，但如何出角色，要在自己心中設定一個出角色的點，「我死命奔跑都要出來。」大女兒梧桐妹現在正在上海學動漫、繪畫，小孩都逐漸長大，賈靜雯也很珍惜能全家人湊在一起的時候。