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今年11月颱風接連襲台，菜價至今仍處於高檔，北農啟動今年以來的第9波平價蔬菜優惠專案，從昨（30）日起至12月5日共6天，創下有史以來的最多次紀錄。北農表示，今年11月颱風接連襲台，導致蔬果產區嚴重受損，果菜復耕到收成的成長需要時間，產地的產量少，使得菜價至今仍處於高檔，北農配合臺北市市場處，啟動今年以來的第9波平價蔬菜優惠專案，創下有史以來的最多次紀錄，同時也擴大品項至13款的蔬菜平價供應，民眾只要到雙北230間連鎖超市消費，就可以把菜錢省起來。北農指出，這次的平價蔬菜優惠期間，自昨（30）日至 12月5日共有6天。平價蔬菜項目包括：青江菜30元／包；牛心蕃茄85元／盒；大黃瓜65元／條；扁蒲48元／粒；絲瓜58元／條；進口馬鈴薯49/ 盒；進口洋蔥39元／袋；鮮香菇58 元／包；小白菜30元／包；履歷紅蘿蔔 38元／袋；履歷小黃瓜 55元／盒；韓國大白菜90元／個；杏鮑菇 65元／袋。總計13款蔬菜，約90公噸貨量，北農呼籲民眾可用優惠的價格把這些美味蔬菜帶回家。