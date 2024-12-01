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▲iOS 18.1 雖然沒有太多Apple Intelligence功能，但「通話錄音」更新後即可使用，相當方便。（圖／記者周淑萍攝）

▲可以在側邊按鈕開啟防止誤觸功能。（圖／手機截圖）

蘋果用戶應該不少人都升級到iOS 18.1了，雖然無法立即完整體驗AI，但衝著通話錄音其實就很直得升級，當然不只如此，科技YouTuber Tim哥一次盤點13項iOS 18之後才有的實用功能，設定完之後可以讓手機完整提升一個等級。如何開啟，路徑一起告訴你。攝影功能優化，人像模式自動套用，開啟後，主相機拍照時可在拍攝完成後套用人像效果。路徑：設定 > 相機 > 拍照模式中的人像可自訂捷徑、輔助功能等，並新增「控制項目」，可以依照需求調整相關選項。路徑：設定 > 動作按鈕自動驗證功能開啟之後可以允許iCloud 自動用安全的方式來驗證裝置和帳號，以跳過App和網頁上的CAPTCHA。路徑：設定 > Apple 帳號> 登入與安全性 > 自動驗證開啟。可以隱藏IP位置，開啟後隱藏 IP 地址，加強隱私保護。路徑：設定 > Apple 帳號> iCloud > 私密轉送如果網路不是吃到飽，建議將行動網絡備份功能關閉，避免流量吃光光。路徑：設定 > iCloud > iCloud 備份 > 關閉「透過行動網絡備份」。開啟以下選項可以加強安全，防止跨網站追蹤、需要 Face ID 解鎖私密瀏覽詐騙網站警告。路徑：設定 > App >Safari隱藏的相簿建議可以加設Face ID，才能確實保護自己隱藏和刪除的照片。路徑：設定 > App > 照片 > 「 使用 Face ID」開啟開啟「保留原始檔」後即可傳送原始檔案的照片到 Mac 或 PC，跨平台建議使用 Google Drive 分享連結。路徑：設定 > App > 照片 >「 保留原始檔」開啟將「裝置互相靠近功能」打開後，可以提升分享便捷性。路徑：設定 > 一般 > AirDrop > 將「裝置互相靠近」打開AirPlay與接續互通內開啟「接力」、接續互通相機，當iPhone跟Mac靠近的時候，iPhone可以變成Mac的攝影機。路徑：設定 > 一般 > AirPlay與接續互通自動填寫來源，Tim哥在來源的地方用蘋果內建的密碼App，第二個是用Google，此外，下方有一個「使用後刪除」開啟，可以把使用後驗證碼刪除。路徑：設定 > 一般 > 自動填寫與密碼如果手機使用靜音，訊息來也不會通知，為了避免漏掉重要通知，可以開始「通知我」，當你的名字被提到時就會發出提醒。路徑：設定 > 一般 >App > 訊息 > 「通知我」開啟側邊按鈕功能容易誤觸，可以開啟此功能來預防通話到一半後不慎按到掛斷電話。設定>輔助使用 > 觸控 >「防止鎖定被用來結束通話」開啟