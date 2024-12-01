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台啤雲豹隊執行長張建偉昨日受訪時表示，前NBA巨星「飆風玫瑰」Derrick Rose加盟TPBL聯賽的可能性從2%提升至50%。目前計劃先邀請Rose以嘉賓身份來台，進一步溝通合作細節。但是聯盟目前存在洋將的薪資上限規範，除非修改規則或開特例，反則很難想像Rose願意拿低薪參加海外聯賽。台灣職業籃球大聯盟（TPBL）副秘書長陽和平接受《NOWnews》訪問時也表示，目前暫時沒有討論到「開特例」這一塊的東西。雲豹過去兩年都有NBA球員加入球隊，最早是「魔獸」霍華德，上一季則是「表弟」卡森斯，因此這一季外界也期待是否能再找來一名NBA球員服務球迷。由於聯盟薪資規定，要直接請Rose來的可能性不大，張建偉此前接受《自由體育》訪問時表示，無法確定一定會來打球，但見面聊過之後、了解台灣市場需求，再看看之後怎麼樣。TPBL聯賽規定外援薪資上限為每月2萬美元，與過往T1聯賽可以視情況開「特例」加盟不同。但張建偉表示，若Rose來台，可能會考慮設置特例。若雙方能達成協議，Rose預計最快於農曆年後抵台。陽和平表示，目前TPBL都是根據規章辦法在執行，也沒有討論特例問題，「當時在定規範的時候，7個球隊都有共識，（洋將）每個月最高2萬美元，季初加入最多簽十個月，球季中最多只能付到球季結束。」至於未來是否有機會討論到為Rose這種特定球員開特例的問題，陽和平則說，當時大家討論規範，目前就是按照規章在走，「TPBL和7球團開會都是針對討論過的規範來執行，大家有共識。」而沒有討論到的事，也無法斷言和回應。