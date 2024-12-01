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▲台中車站聯外階梯上都是菸蒂與垃圾，還有嘔吐物、檳榔汁渣。（圖／讀者提供）

台中車站聯外階梯近期出現大量菸蒂與垃圾，有民眾向《NOWnews今日新聞》投訴表示，樓梯上不只滿是煙蒂，還有嘔吐物、檳榔汁渣，令人作噁不想再經過。對此，台鐵回應，管轄範圍內並無隨意棄置煙蒂、垃圾等情事。至於其他單位管轄範圍，將積極協調權管單位加強清潔，以維護環境整潔。有民眾表示，台中車站聯外階梯上都是菸蒂與垃圾，還有嘔吐物、檳榔汁渣，不像是一天累積而成的，雖然當下有看到清潔人員打掃，但環境髒亂仍然讓人不願再經過。對此，台鐵回應，目前臺中車站及周圍區域均已按菸害防制法劃設並標示禁煙區域。候車大廳及月台乘車區域亦清楚揭示禁煙標誌。台鐵表示，臺中站內各單位有明確管轄範圍，一樓商場及臺中驛站（舊站區）、二樓車站大廳、三樓乘車月臺區域由臺中站權管；大平台與轉運站由臺中市政府交通局負責；舊站前廣場屬臺中市政府建設局權管。台鐵也說，臺中站管轄範圍內並無隨意棄置煙蒂、垃圾等情事。至於其他單位管轄範圍，將積極協調權管單位加強清潔，以維護車專區環境整潔。