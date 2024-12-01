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▲陸生團與馬英九在蔣介石行館所在地「梅荷園」的日月潭石碑前合影留念。（圖／馬英九基金會提供，2024.12.01）

陸生團訪台第5天，今早抵達南投日月潭，一圓正妹清華女大生彭弋航兒時夢想，上百名馬龍粉絲一路追星，對著世界冠軍大喊「龍龍好帥、龍龍好可愛、龍龍我愛你」，還一路奔馳到近百公里外的台中洲際棒球場，只為一睹偶像風采。前總統馬英九邀請曾獲奧運6金的桌球名將馬龍、奧運2金射擊女將楊倩等40名陸生訪台，陸生團今（1）日上午前往南投，搭船遊日月潭、逛老街、在環潭自行車道散步。由於上午的行程不公開，許多馬龍的粉絲在各景點碰運氣。近10點，陸生團抵達向山遊客中心，守候多時的粉絲們興奮尖叫，戴著墨鏡的馬龍向粉絲揮手致意，隨後在保安人員團團保護下進入公廁，近百名粉絲站在公廁外高舉手機，想要捕捉偶像的畫面，當馬龍走出來，粉絲又是一陣尖叫，高喊「龍龍好帥、龍龍好可愛、龍龍我愛你」。相較馬龍有保安人員將他與遊客隔開，有「清華劉亦菲」外號的神仙姐姐彭弋航則容易親近，民眾要求簽名、合照她來者不拒，拍到差點脫隊。日前彭弋航受訪時表示，因為小學讀過課文，就想來日月潭觀光，這次圓了兒時夢想，媒體問她感受如何，她只簡單回應「非常好」。有民眾找馬英九握手、合照，馬英九開心的說「不收錢的」。下午陸生團抵達台中洲際棒球場，由中信兄弟王威晨、許基宏帶領大家體驗棒球，門口照樣圍滿馬龍的粉絲，有些還是上午在日月潭的熟面孔，見到他下遊覽車又是一陣尖叫。陸生們被安排參觀球場、實際感受踩球場、跑壘的感覺，接著在中信兄弟王威晨、許基宏帶領下體驗揮棒。