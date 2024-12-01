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▲高雄港務分公司馬公管理處舉辦澎湖港淨灘活動，以守護「外婆的澎湖灣」。(圖／高雄港務分公司提供)

台灣港務公司高雄港務分公司馬公管理處於今(1)日，在澎湖縣馬公市金龍頭灣區沙灘，舉辦澎湖港淨灘活動，以實際行動為澎湖灣注入新活力，並共同守護「外婆的澎湖灣」。台灣港務公司高雄港務分公司馬公管理處處長康家齊表示，高雄港務分公司馬公管理處秉持企業社會責任(CSR)與ESG永續發展理念，致力於保護澎湖的海洋生態與環境永續，並為響應行政院「向海致敬」政策，乃舉辦此一澎湖港淨灘活動，以實際行動為澎湖灣注入新活力。康家齊說，此次澎湖港淨灘活動，攜手在建工程廠商及學術交流基金會(Fulbright Taiwan)共同進行淨灘活動，在金龍頭灣區沙灘進行，透過清除海漂垃圾，如寶特瓶、保麗龍、塑膠籃、玻璃瓶及繩索等，讓這片沙灘重新展現了碧海藍天、白沙綿延的迷人風采，同時喚起更多人對於「外婆的澎湖灣」環境保護的重視，更彰顯港務公司在推動ESG永續經營與環境保護上的實際作為。康家齊並說，提到「澎湖灣」，人們總會聯想到潘安邦經典歌曲《外婆的澎湖灣》，歌詞中的碧海藍天與白皙沙灘，正是澎湖港馬公碼頭西側至金龍頭灣區間的這片美麗沙灘所在，但隨著地方觀光政策推動及金龍頭灣區開發計畫的進行，港務公司秉持「開發與在地文化並重」的原則，努力確保這片沙灘所承載的歲月痕跡與歷史記憶得以延續，讓充滿在地情懷的「外婆的澎湖灣」成為世代共守的珍貴資產。康家齊指出，台灣港務公司高雄港務分公司馬公管理處未來將持續結合企業夥伴與在地社群的力量，共同守護這片珍貴的海洋生態，並以永續理念，推動金龍頭灣區的發展，讓澎湖的海洋資源得以永續利用，進一步提升地方觀光價值，實現經濟、社會與環境三方共贏的願景。