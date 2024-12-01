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▲資深經紀人「胖姐」和《影后》中的胖姐一樣，兩人行事風格十分類似。（圖／翻攝自《11點熱吵店》YT頻道）

▲最後該名新人被冷凍，閃嫁富商，消失在演藝圈。（圖／翻攝自《11點熱吵店》YT頻道）

影集《影后》已經上檔一陣子，討論度仍舊居高不下，劇情描述演藝圈幕前幕後心酸以及情愛糾葛，引發超熱話題，其中鍾欣凌飾演的三流經紀人「胖姐」，慘遭潛力新人史艾瑪（林廷憶 飾）背叛，令觀眾看得氣到不行。日前與角色同名的資深經紀人「胖姐」在節目中分享自己的經驗，透露她真的曾被一名長相甜美的新人背叛過，對方執意拍三級片，因而和她斷聯，和其他經紀人簽約。胖姐（松本秀芸）不僅在演藝圈的經驗豐富，同時也是女星Makiyo的姐姐兼經紀人，過去還曾帶過徐若瑄，日前她上節目《11點熱吵店》分享，自己就像《影后》中的胖姐一樣，兩人行事風格十分類似，也不會特別和旗下藝人簽約，而且她在現實生活中和鍾欣凌還是好友，笑說兩人會一起「買大胖子衣服」。由於Makiyo幾年前曾捲入毆打計程車司機的醜聞中，導致工作活動大減，幾乎沒有收入，胖姐作為經紀人只能另尋出路，去接觸新人，過程中卻也因此充滿遺憾，總是要承擔較大的風險，當時她帶了一位美女新人，對方還嘴甜對她說：「胖姐妳這一生有我就夠了！」她覺得對方貼心又有禮貌，兩人還會起出遊，胖姐也利用手上所有日本資源要幫助對方。沒想到才不到4個月時間，該名新人就默默和其他經紀人接觸，還執意接下香港三級片中的小角色，胖姐判斷這個工作機會不妥，拒絕讓對方演出，該名新人竟開始避不見面，後來她才知道，一手拉拔的新人已經和其他經紀人簽約，儘管那部三級片確實紅極一時，但新人在片中的畫面只有3分鐘，沒多久就被冷凍，她們的關係也一去不回，最後新人閃嫁上海富商，如今已經消失在螢光幕前。