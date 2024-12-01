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▲國家海洋研究院副院長李寶卿致詞。(圖／國家海洋研究院提供)

▲成功大學系統及船舶機電工程學系主任陳政宏分享成功大學拖航水槽性能與研究工作推動現況，展現最新實驗技術。(圖／國家海洋研究院提供)

▲日本大阪大學名譽教授戶田保幸參訪成功大學新擴建之國內最長且設備最新穎的拖航水槽。(圖／國家海洋研究院提供)

國家海洋研究院於今(1)日，在台南市成功大學自強校區，舉辦國家船模試驗與水下載具技術研討會，以增進造船產業之應用，期投入海洋科技研究及推動海洋產業發展，以提升國家競爭力。國家海洋研究院國家船模試驗與水下載具技術研討會，是由國家海洋研究院副院長李寶卿主持，國家海洋研究院海洋產業及工程研究中心主任廖建明、成功大學系統及船舶機電工程學系主任陳政宏、日本大阪大學名譽教授戶田保幸等人，以及造船領域產官學研界代表與會。國家海洋研究院副院長李寶卿表示，國家海洋研究院為讓各界瞭解我國船模實驗與水下載具最新技術與船舶產業應用，期透過此一研討會的資訊分享與技術交流，促成理論與實務相互激盪，以增進造船產業之應用。李寶卿說，國家船模試驗與水下載具技術研討會自111年舉辦以來，為擁有船模試驗水槽及水下載具技術之大學建立合作與對話平台，透過資訊分享與技術交流，逐步整合國內各船模試驗水槽的試驗能量、培植專業技術人力，以強化國家整體船模試驗與水下載具技術水準，並提升我國新型航艦之操作性及安全性。成功大學系統及船舶機電工程學系主任陳政宏在會中，分享成功大學拖航水槽性能與研究工作推動現況，展現最新實驗技術。研討會也安排成功大學助理教授吳俊賢、台灣海洋大學副教授周一志、台灣大學助理教授林宗岳、中山大學教授王兆璋，以及國家海洋研究院副研究員林世昌，以我國船模實驗與水下載具最新技術與發展挑戰為題，分享迄今各項國內外技術發展成果。日本大阪大學名譽教授戶田保幸也分享不同舵在波浪中對KCS船艉流場的計算與測量，並參訪成功大學新擴建之國內最長且設備最新穎的拖航水槽。