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▲張景嵐、陳鋭穩定交往，不排除往結婚邁進。（圖／翻攝自張景嵐臉書、陳銳IG）

36歲女星張景嵐和陳凱倫的兒子陳鋭交往快2年，她今（1）日擔任文創職人市集評審，問起感情狀態，她透露和男友都是創業的人，約會都在聊工作，更形容創業就像是自己的「小孩」，很感謝陳鋭能理解她，支持彼此。她也透過人類圖看到自己的結婚時間點，但調皮賣關子不肯透露。張景嵐的保養品牌已經成立快3年，現在員工也有15人，前後已經投資100萬，每天忙於工作，感情要如何經營呢？張景嵐表示，她和陳鋭都是創業的人，約會2小時會不斷輪流接電話，真的聊到天可能只有10分鐘。張景嵐表示，「如果今天是一個沒辦法理解我的人，我會有罪惡感，可是我們雙方都理解，走支持彼此的路線。」甚至還會關心彼此業績如何。至於兩人打算怎麼過聖誕節？張景嵐說會約吃飯，個性獨立的她也表示，就算是拍戲也不希望另一半探班，尤其情緒中的戲，還會先跟對方說「不要找我」，等拍完才會主動聯絡。被關心起婚事，鑽研人類圖的她也透露，有看到自己結婚的時間，但賣關子不說，並表示現在還是著重在兩人的相處。