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▲謝金燕（右）在澳門開唱，找來戚薇（左）嘴對嘴玩親親。（圖／寬魚國際提供）

▲謝金燕為了結實身材，進行嚴格飲控。（圖／寬魚國際提供）

49歲「姐姐」謝金燕昨（30）日晚間在澳門倫敦人綜藝館舉辦音樂會，上場超有誠意，總共換5套服裝，包括超深V開到接近肚臍、下半身開高衩到大腿根的性感造型，火辣無極限。不僅如此，昨晚她還和一起參加陸綜《乘風2024》（浪姐5）的好閨蜜戚薇同台演出，這是謝金燕出道以來第一次在個唱邀請嘉賓助陣，兩人不僅重現《浪姐5》二公舞台〈青花瓷〉，還忘情嘴對嘴玩親親，謝金燕親完後，忍不住自爆：「我20年沒接吻了。」謝金燕澳門演唱會，除了有精心製作的動畫特效，還有燈光效果，每一個段落的舞台設計，都帶給粉絲十足驚喜，且除了經典歌曲〈練舞功〉、〈嗶嗶嗶〉，姐姐還準備2首澳門限定的廣東歌，包括張國榮的〈追〉與鄭秀文的〈終身美麗〉，咬字與發音都很到位。經紀人球球透露，姐姐從小苦練粵語，理由是因為擔心偶像劉德華哪天突然找她拍電影，粵語就能立刻派上用場。而謝金燕先前因為參加《浪姐5》在中國大陸打開知名度，現場也來了許多北京、上海與泰國等地的歌迷，當她演唱閩南語歌〈含淚跳恰恰〉，大陸粉絲都能跟著唱，讓她非常感動。唱完之後，神祕嘉賓戚薇突然登台，謝金燕一看到戚薇立刻來個大大的擁抱，接著兩人索性坐在台上唱歌，合唱〈如果愛忘了〉與戚薇的新歌〈粉鑽〉，甚至在台上直接開親，戚薇誇謝金燕說：「嘴巴好軟」，未料姐姐下秒突然自爆：「我大概有20年沒有接吻了」，戚薇當場露出驚訝表情：「真的嗎？是我的榮幸。」謝金燕演出時總是喜歡打造各式道具，這次唱到〈潘朵拉〉時，她換上極短熱褲，大秀110公分招牌美腿，還準備釣竿，營造釣粉絲的有趣互動，向來寵粉的她，魚線上更勾著袋子，暗藏她為粉絲精心準備的小禮物。為了演出，謝金燕向來對身材嚴格控管，飲食維持每天1個飯糰、香蕉及6到8顆的水煮蛋，閉關時還會瘋狂操練體能，讓腹肌更加明顯，幾乎不容許自己身上有一絲贅肉，這次謝金燕換上多套的性感服裝，也能看到她結實的身材。