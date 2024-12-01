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▲Max Scherzer年紀40歲，加上有背部傷勢隱憂，是相對高風險的投資。（圖／美聯社／達志影像）

隨著2024年大聯盟自由球員市場開啟，球隊在尋找補強戰力的同時，也面臨著如何避免高估球員價值。美媒《Bleacher Report》特別撰文分析，列出3名在自由市場上可能被過度追捧的球員，他們的表現與潛在合約價值可能存在落差。休士頓太空人明星三壘手Alex Bregman，長期以來以穩定的攻守能力聞名。從2022至2024年，他的WAR值達到14.0，這是一個不錯的數據，但過去三年平均打擊率僅為.260，OPS僅為.798，顯示出其進攻端表現相對平庸。市場傳聞Bregman正在尋求一份媲美Manny Machado的11年3.5億美元的合約，但考慮到他的攻擊火力並未達到超級巨星的水準，這樣的高額合約對任何球隊而言都將是極具風險的投資。Flaherty在2024年表現不俗，在底特律老虎隊和洛杉磯道奇隊合計出賽28場，投出13勝7敗、防禦率3.17成績，讓人看到了他的潛力。然而，從2019年到2024年間，他累計投了299局，期間ERA高達4.99，傷病成為限制他表現的主要因素。若他在自由市場中要求一份年薪接近2000萬美元的合約，對於希望獲得穩定先發投手的球隊而言無疑是一場冒險。健康問題將是Flaherty能否兌現身價的最大挑戰。作為一名三屆賽揚獎得主，Scherzer無疑是當代最偉大的投手之一。然而，這位40歲的老將在2024年經歷了背部手術，整季進出賽9場，儘管他在健康狀態下仍具競爭力，但年齡和傷病風險無法忽視。市場預測Scherzer可能會爭取一年1600萬美元的合約，但球隊在簽下這樣的老將時，仍需謹慎評估他能否在一整個賽季中保持穩定表現，這位前賽揚投手的油箱還剩下多少油，恐怕不得而知。