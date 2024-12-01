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▲超哥在片中表示「串串麻辣火鍋」由微風女神若穎開設。（圖／超派人生Superpie YouTube）

▲超哥開箱「串串麻辣火鍋」，卻被網友猛虧就是他開的店。（圖／超派人生Superpie YouTube）

▲「超甲組」日料原先大排長龍，如今也已經收攤。（圖／記者葉盛耀攝）

▲超哥所經營的「超派炸雞」陸續倒閉。（圖／超派炸雞汐止店 臉書）

網紅超哥又開新店！？在YouTube經營頻道「超派人生Superpie」的超哥（黃伯超），日前在頻道上曬出新片，介紹通化一間串串麻辣火鍋餐廳，雖然超哥指出該店由微風女神若穎所開設，不過卻有眼尖網友挖出2大線索，指出先前超哥的經紀人就曾透露超哥要改賣麻辣串串，加上該店店址和超哥原先展店的「超甲組」日料店地址一樣，讓網友紛紛虧他：「看裝潢就知道！」超哥日前在頻道上新片，介紹位於台北通化街附近的一間串串麻辣火鍋餐廳，坦言該店由微風女神若穎經營，指出這是奢華版的串串火鍋，至於串串的品項有個很厲害的地方，就是使用溫體牛製作，有香菜、香蔥、水蓮及芹菜等口味，還有牛肉丸、排骨酥、紅薯Ｑ粉等多款火鍋料。不過網友在看完影片後卻紛紛嘲諷超哥，指出該店根本就是他自己開的：「超派快閃店，各位且看且珍惜，都是限量版本」、「就本人開的幹嘛不說，地址一查就知道了」、「看那裝潢，其實店是超超開的吧，只是老闆娘是別人掛名，故意等到現在風頭過才介紹」、「這家就是你倒掉的超甲組通化店改名的，你現在說是女神的店，你都把觀眾給整笑了。」網友也起底過去超哥的經紀人曾對外表示超哥會開創新事業，可能會賣串串麻辣火鍋，「因為通化商圈營業時間的問題，所以通化店改做麻辣串串。」加上超哥先前展店「超甲組」日料，原店址就在「通化街8號」，而超哥這次在片中介紹的串串麻辣火鍋，地址同樣也在「通化街8號」，不免讓人有所聯想。事實上，超哥過去其實除了YouTuber以外還開創過不少副業，像是「超派炸雞」和「超甲組」日料餐廳等，其中炸雞店在全盛時期還有10間店面，不過如今卻紛紛倒閉，不過超哥似乎並不氣餒，在今年10月份接手「新淘淘鐵板燒」，不過高昂的價位卻依舊不被網友看好，而現在又轉戰麻辣火鍋，評價與業績也成為討論話題。