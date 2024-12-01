TPBL例行賽，高雄全家海神今(1)日在延長賽以106：94逆轉擊敗桃園台啤永豐雲豹。這場比賽充滿戲劇性，雙方交替領先，最終高雄海神靠著威勝在正規賽的追平三分彈，加上延長賽的猛攻，驚險收下勝利。
本場比賽，海神的威勝表現出色，全場砍下31分、13個籃板和2次助攻。他在第四節最後9.03秒命中追平三分球，將比賽拖入延長賽。延長賽中，威勝繼續展現統治力，帶領球隊打出17：5的強勢攻勢，為勝利奠定基礎。此外，蘇文儒在次節展現全面實力，一人包辦10分並抓下8個籃板，帶動海神以28：16逆轉上半場比分。他全場繳出13分、12籃板和6助攻的亮眼數據，成為球隊穩定的支柱。
雲豹方面，儘管高錦瑋和克羅馬在比賽中多次挺身而出，但仍未能挽回敗局。高錦瑋在第四節表現搶眼，連得7分助球隊打出10：2的攻勢，一度取得8分領先。然而，在最後關頭，克羅馬的中距離打板命中雖讓球隊重新取得優勢，但關鍵時刻的失誤最終讓勝利從手中溜走。
賽後，海神總教練費雪對球隊的表現給予高度評價，特別讚揚威勝和蘇文儒在關鍵時刻的表現。他表示，這場比賽的勝利證明球隊的韌性和執行力，未來需要繼續專注於細節，為接下來的挑戰做好準備。
而雲豹總教練查爾斯則談到，背靠背賽程對球隊是一大挑戰，尤其是在對手有充分準備的情況下。他認為球隊贏下四節中的三節，展現了強大的韌性，但第二節和最後三分鐘的失誤讓球隊痛失勝機。他坦言，籃球是充滿變數的運動，關鍵時刻的失誤是比賽的一部分，接下來他們將迅速調整，迎接三天後與新竹攻城獅的比賽。
本場比賽，海神全隊籃板數達到53次，並送出32次助攻，展現了優秀的團隊合作能力。相比之下，雲豹僅有47個籃板和22次助攻，雖然在進攻端展現不俗火力，但防守端的漏洞和失誤成為落敗主因。
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雲豹方面，儘管高錦瑋和克羅馬在比賽中多次挺身而出，但仍未能挽回敗局。高錦瑋在第四節表現搶眼，連得7分助球隊打出10：2的攻勢，一度取得8分領先。然而，在最後關頭，克羅馬的中距離打板命中雖讓球隊重新取得優勢，但關鍵時刻的失誤最終讓勝利從手中溜走。
賽後，海神總教練費雪對球隊的表現給予高度評價，特別讚揚威勝和蘇文儒在關鍵時刻的表現。他表示，這場比賽的勝利證明球隊的韌性和執行力，未來需要繼續專注於細節，為接下來的挑戰做好準備。
而雲豹總教練查爾斯則談到，背靠背賽程對球隊是一大挑戰，尤其是在對手有充分準備的情況下。他認為球隊贏下四節中的三節，展現了強大的韌性，但第二節和最後三分鐘的失誤讓球隊痛失勝機。他坦言，籃球是充滿變數的運動，關鍵時刻的失誤是比賽的一部分，接下來他們將迅速調整，迎接三天後與新竹攻城獅的比賽。
本場比賽，海神全隊籃板數達到53次，並送出32次助攻，展現了優秀的團隊合作能力。相比之下，雲豹僅有47個籃板和22次助攻，雖然在進攻端展現不俗火力，但防守端的漏洞和失誤成為落敗主因。