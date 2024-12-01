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▲安潔莉娜裘莉與前夫布萊德彼特的離婚戰還沒打完，八卦報導唱衰她的財務狀況，她卻還不肯示弱。（圖／美聯社／達志影像）

▲安潔莉娜裘莉在《瑪麗亞》扮演著名女高音瑪麗亞卡拉絲頗獲好評，被看好有望提名奧斯卡最佳女主角。（圖／摘自IMDb）

近來忙著為新片《瑪麗亞》進軍奧斯卡影后大戰拚命造勢的安潔莉娜裘莉，雖然登上《Vogue》最新一期墨西哥版的封面，卻被粉絲嫌「表情太苦瓜臉」、大大削弱她的美艷丰采。他們忍不住冷嘲熱諷：「哇，她看起來真的很悲傷，好像走進攝影棚前才剛接到最不幸的噩耗一樣。」或是：「這應該是被剪掉的畫面吧？能把她拍得這麼糟，也是很需要技巧的耶。」不過裘莉近來一直被唱衰陷入財務危機，或許她的心力交瘁，真的嚴重到連拍時尚封面也無法遮掩。裘莉這幾年都深陷和布萊德彼特的離婚戰中，彼此關係已至谷底，因而本來是裘莉想要在離婚戰上給小布一個好看，現在變成她自己想脫身卻被小布纏著不放，由於律師費高昂，她被八卦刊物稱財務快要有危機，很快就只能為前拍戲、連自己不愛的題材都無法拒絕，對於曾經是影壇天后又向來率性的她，這簡直是莫大酷刑，也難怪各方認定她的情緒絕對好不起來。可是在為《瑪麗亞》宣傳時，裘莉卻又不會在人前示弱，永遠都記得要擠出笑容，只有仔細觀察，才能略瞧得出她眼底的疲憊。難道在為《Vogue》最新一期墨西哥版拍封面時，她乾脆不忍了，粉絲們才會看得一清二楚？在《瑪麗亞》中裘莉扮演曾經聞名全球的女高音瑪麗亞卡拉絲，和船王歐納西斯曾有一段情，最後卻被他拋棄，孤獨而死。裘莉自認和瑪麗亞卡拉絲不同，工作不是自己生活的全部，她有小孩、當個家長才是她生活的全部，因此她絕對不會孤獨、寂寞。說是這麼說，裘莉似乎不如布萊德彼特那麼開心的投入下一段戀情中，每當在人們眼前出現，總像有看不見的烏雲籠罩，身為單親媽媽還要養一大堆孩子，更有律師費要付，難怪她輕鬆不起來，也老是被認為心情鬱悶了。