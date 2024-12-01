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▲Rina謝艾娜日前自費12萬衝到東京巨蛋為中華隊加油。（圖／隻魚文創提供）

▲Rina不只當啦啦隊女神，也將推出首張個人專輯。（圖／隻魚文創提供）

歌壇新人謝艾娜（Rina）即將於12月20日發行個人首張創作專輯《勇敢的貓》，並於同日舉辦個人首場發片演唱會。但其實Rina身分大有來頭，她是樂天桃猿棒球隊團長，日前隨著中華隊一路打到東京巨蛋，看到台灣奪冠，Rina表示與有榮焉，當時應援團和啦啦隊們得知中華隊打入複賽，也都盡量挪出檔期，更自費12萬前往東京。日前英雄遊行表演時，她更以一個眨眼電暈眾人，事後被起底真實身分。Rina日前自費跟著中華隊一起前進東京，在沒有設備和麥克風的情況之下，啦啦隊一行8、9人，帶領著台灣球迷在球場內瘋狂吶喊，連中華隊都感動說：「在這麼大的場地，還可以聽到來自故鄉的聲音，真的非常感動！」12強冠軍賽舉辦時，接近Rina的生日11月28日，她也和熟識的球員陳晨威、朱育賢、黃子鵬、77莊昕諺、陳冠宇、林立表示，要把自己今年的生日願望許給中華隊，希望台灣健兒拿下冠軍，讓球員們都很感動及振奮。果然很快捷報傳來，中華隊真的奪冠，讓Rina高興到跳起來，感謝老天讓她生日願望成真。日前中華隊參與慶功遊行，並於總統府接受召見、頒獎，Rina當時也同行，還在總統及與會人士面前現場表演〈台灣尚勇〉，讓她覺得光榮無比。當時Rina表演到一半對鏡頭眨眼，沒想到還意外「電」到很多人，留言中刷好幾排都在問她是誰，現在答案終於揭曉。而Rina在光鮮亮麗的啦啦隊生涯中，也不忘自己最愛的音樂，潛心創作、勤練歌舞，終於將於年底發行首張個人專輯《勇敢的貓》，以「人生不勇敢一點怎麼知道結果」的心態用心詮釋每首歌。除了細膩抒情，更有許多節奏輕快、多變的曲風，對她而言是突破、是挑戰，更是對支持者們的回饋，感謝一路支持她的每個人。這也是Rina從啦啦隊團長出道到現在，第一次以歌手的身分再次出道，也是寫下台灣啦啦隊界發行全專輯10首歌的第一人，Rina想傳達「勇敢活出自我」的中心思想。