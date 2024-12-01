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▲前火腿監督栗山英樹來台，視察台灣球員。（圖／資料照）

道奇日籍巨星大谷翔平今年締造「54轟59盜」史詩級賽季，並初嚐世界大賽冠軍滋味，恩師栗山英樹坦言，面對大谷的神級天賦，他不想再次執教他，當兩人結束合作時他反而有種「既寂寞又放鬆」的感覺，也透露初次見到大谷妻子真美子的印象。栗山英樹近日登上日本知名節目《徹子的房間》，談起在日職火腿隊時執教大谷翔平的經歷，主持人先提到「大谷有今天的成就要感謝栗山先生」，對此栗山監督表示，「說實話，如果要再與翔平一起工作，我可能不太願意。」「因為他的才能太過突出了，我擔心這天賦被浪費，尤其害怕他受傷，那將會是非常可怕的。」栗山英樹坦言這是他當初執教大谷的心情，最後大谷以「二刀流」挑戰旅美並結束與這段合作，他有種既寂寞又感到輕鬆的感覺。兩人直到2023年經典賽於日本國家隊再次聚首。栗山英樹還分享了最近一次與大谷見面的經歷，「今年8月我去了美國，我們聊了一下。」還見到大谷的愛犬「彈額頭」Decoy，「大谷今年轉戰道奇，他在那裡一切順利。 當時Decoy也在那，牠是非常好的孩子，很安靜，就像人一樣在聽我說話。」此外，栗山英樹也給予大谷愛妻真美子高度評價，「我不確定能否在這裡這樣說，但真美子非常努力，是個非常好的人。從我們第一次見面起，她就一直想為翔平做點什麼，大家應該都能感受到這一點。」兩人能走在一起的緣分非常寶貴。