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今（1）日12強賽英雄、中信兄弟球員岳東華、曾頌恩將來到新北中信特攻主場看球，中場休息時兩人來到記者室進行媒體聯訪。談到近期辰己涼介老婆鈴木Serena跳自己應援舞的影片，曾頌恩笑說他有看到，雖然不清楚對方為何要跳自己的應援，但確實「蠻標準的」。日前，鈴木Serena在個人社群網站上發布限動，她播放《台灣尚勇》應援曲，還跟著音樂加油、跳舞，吸引不少台灣球迷關注。昨天他再次更新，這次改跳「曾頌恩應援曲」，邊跳邊哼歌，連辰己都轉發，還，讓辰用中文寫道：「我該送老婆去台灣嗎」，夫妻兩人的互動十分有趣。作為12強賽的台灣英雄，今天曾頌恩和岳東華來到新莊體育館看球，岳東華第二次來看中信特攻比賽，而曾頌恩則是第一次，後者坦言自己平時很少看籃球賽，但現場看氛圍真的和電視機前不一樣，「雖然不太懂籃球，但現場看到投進三分球和扣籃，真的有點振奮，這是現場才能感受到的東西。」曾頌恩這次12強賽曝光率大增，先是搭機前往日本時被球迷調侃坐相親位，然後是日本球星辰己涼介的老婆鈴木Serena跳他的應援舞，很有話題性。曾頌恩今天在球場受訪時說，有看到鈴木Serena跳自己應援舞的畫面，雖然不知道對方為何要跳，但感覺起來「蠻標準的」，也坦承自己其實不太擅長跳自己的應援舞。來自單親家庭的鈴木Serena 16歲輟學、17歲結婚懷孕生子，開始陪酒維持生計，20歲那年離婚後帶著孩子到東京銀座陪酒，立志成為媽媽桑，後來成為銀座第一名的紅牌，後來還運用在銀座陪酒經歷出了一本《大叔的使用說明書》的書籍，引發話題。後來鈴木Serena厭倦陪酒生活，2018年決定創業開設企劃公司，英語流利的她今年2月開始上哈佛商學院的線上課程，像是談判課程和財務領導相關專業，目標是取得哈佛大學MBA學位。鈴木Serena同時也在經營YouTube頻道，目前有2.86萬訂閱，IG則有破5千粉絲追蹤，不過她YT最新影片模仿台灣應援，引發網友正反兩極評論，「為何辰己能娶到這麼可愛又有趣的老婆」、或虧辰己「恭喜二刀流」。鈴木Serena經歷3次離婚後，2022年和小11歲的辰己涼介結婚。兩人時常在社群媒體上合體，相當樂於和網友互動。