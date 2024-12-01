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▲經過兩年充滿愛的照顧之後，跟對主人的Fishtopher的臉上已經完全沒有了當時「絕望」的感覺。（圖／翻攝IG@mister.fishtopher）

▲Fishtopher身上已經完全看不見當年絕望的神情。（圖／翻攝IG@mister.fishtopher）

充滿愛的環境真的很重要！一隻名叫Fishtopher 曾被稱為，因為牠流浪街頭5年後被捕獲，送往完全陌生的收容所，當下露出了對往後貓生毫無期盼的表情，直接在社群上爆紅，但之後卻迎來極大轉變，因為Fishtopher遇上了超愛的牠收容所志工與新主人，完全忘了絕望為何物。2022年時，在紐澤西的動物收容所 Homeward Bound 突然發文，表示收容所迎接了一隻年約5歲的虎斑貓，在進入收容所後總是悶悶不樂，露出了「絕望表情」，只有志工在旁邊時才願意進食，也很愛與人撒嬌。志工隨後將這隻虎斑貓命名為Fishtopher，並將剛進收容所時拍下的「絕望表情」附上，希望能讓牠盡快找到愛牠的新主人，結果圖片曝光後，立刻在網路社群上爆紅，想領養Fishtopher的電話一直打進收容所。最終收容所在幾百名志願者中，選出了年輕夫妻Laura Folts和Tanner Callahan是最適合的人選，因為他們已經有養貓的經驗，家中有另一隻橘貓與Fishtopher作伴，Laura他們接獲通知後，也立刻開車前往紐澤西，將Fishtopher帶回家，展開新貓生。經過兩年充滿愛的照顧之後，跟對主人的Fishtopher的臉上已經完全沒有了當時「絕望」的感覺，取而代之的是充滿幸福且明亮的瞳孔，許多人也持續關注Fishtopher，牠的IG粉專已經有多達9萬6千人追蹤，主人Folts也常常轉發認養貓咪的資訊，希望所有浪浪都能像Fishtopher一樣從絕望的低谷重獲新生。