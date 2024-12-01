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新北中信特攻今（1）日在新莊體育館進行TPBL例行賽，中信兄弟球員、12強賽冠軍球星曾頌恩和岳東華也來到現場看球，在受訪時兩人也開起玩笑，讓現場氣氛變得歡快。雖然曾頌恩過去並沒有正規的籃球訓練經驗，不過岳東華開玩笑地認為，如果要選一名兄弟球員加入特攻陣容之中，他認為前者最適合了。中信在國內經營著三個職業隊伍，包括：中華職棒的中信兄弟、TPBL職籃的新北中信特攻和《英雄聯盟》電競戰隊中信飛牡蠣。今天岳東華和曾頌恩到場應援自家籃球隊，兩人都表示在現場看球的感覺很不一樣。在中場受訪時，現場有媒體問如果要選一名特攻選手加入兄弟，會選擇哪一人？對此曾頌恩選擇魏嘉豪，直言對方身體條件很好；而之後岳東華則被問說如果要選一名兄弟球員加入特攻會選誰，他不假思索地說：「魚住（曾頌恩）阿，他就負責苦差事、身體很厚，可以籃下扛人。」有趣的是，曾頌恩的外號「魚住」由來，正是因為他長個很像知名漫畫《灌籃高手》中的陵南隊的當家中鋒魚住純，甚至連這次在打12強賽時，都被日本媒體認證「很像」。兩人在打完12強賽後，近期應該可以稍作休息，談到明年賽季的期許，岳東華說希望能保持健康，曾頌恩則表示：「現階段是把自己身上大大小小的傷勢養好，畢竟一個賽季打下來身上會有些傷和疲勞，把這些治療好才有辦法去面對明年球季。明年目標當然就是幫助球隊進去季後賽，希望成績比今年還要更進一步。」