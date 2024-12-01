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俄羅斯政府在本週五（29）深夜突襲首都莫斯科三家知名夜店，不僅拘留數百名俄羅斯年輕男性還將其送往徵兵辦公室，女性顧客則在護照被拍攝後獲釋，此舉被視為克里姆林宮為補充軍隊兵源而採取的最新激進措施，同時也引發當地居民和人權團體的廣泛擔憂。美國軍事新聞網站《Defence Blog》與《莫斯科時報》報導提到此次事件，據了解，這次行動鎖定Simachev、Mutabor/ARMA和Mono三家莫斯科最受歡迎的夜店，突襲從凌晨2點開始，持續數小時。目擊者表示，當時數十輛警車和囚車停在夜店外，執法人員在警犬協助下系統性地進入夜店檢查身份。警方將重點放在男性顧客身上，許多人被拘留後直接送往徵兵辦公室，而女性顧客則在護照被拍攝後獲釋。一名現場顧客形容當時的氣氛「緊張而詭異」，並表示警方突襲夜店後直接開始檢查身份證，並沒有多加解釋便帶走現場的男性顧客，「當下音樂停止，每個人都愣住了」，另有目擊者提到警車源源不斷地進出，滿載被拘留者，場面令人震驚。這場突襲行動被認為是俄羅斯政府應對兵力短缺的最新舉措。隨著俄烏戰爭持續進行，克里姆林宮補充兵力的壓力與日俱增。近幾個月來，俄羅斯政府已在全國範圍內加強徵兵力度，但如此高調地針對夜店顧客進行搜捕，凸顯出其措施的強度達到新高。人權團體對此表達強烈關切，認為當局此舉侵犯了公民的基本權利，尤其是被拘留的年輕男性可能面臨立即被徵召入伍的風險。這種以突襲方式徵兵的行動在國際間亦引發譴責，外界質疑俄羅斯政府是否已無法通過正常渠道滿足軍隊需求，然而克里姆林宮尚未對這次行動做出官方回應。