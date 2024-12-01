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▲班艾佛列克（左）被稱在珍妮佛嘉納身旁，就是會有一定程度的安全感，珍妮佛嘉納也允許他做自己，不太管束或控制，讓他感到很輕鬆、開心。（圖／美聯社／達志影像）

班艾佛列克與珍妮佛羅培茲結束了短暫的婚姻，樂得投入在新片拍攝中，對於能揮別事事管很嚴的她，讓班艾佛列克非常開心。近日剛好是美國人要回去與家人團圓共度的感恩節假期，班也和另一位前妻珍妮佛嘉納與他們所生的3個小孩一起度過，感覺得出他在珍妮佛嘉納身旁就是比跟珍妮佛羅培茲在一起快樂。不過他還是不敢激怒珍妮佛羅培茲，深怕她一怒之下要瓜分他的1億5000萬美元財產。班艾佛列克和珍妮佛羅培茲的復合、結婚曾是全球矚目大事，儘管光是婚禮就舉行了兩次，兩人卻沒有簽署婚前協議，以至於其中一方若心狠起來要打離婚官司，有可能最後可以分走另一方財產的一半。以班珍彼此的身家來比一比，珍妮佛羅培茲據估計有4億美元的財產，遠比班艾佛列克的1億5000萬美元多出一大截，但班艾佛列克並不會要求分走她財產的一半，倒是她如果被激怒，硬是要來瓜分班的財產，班恐怕很難全身而退，所以八卦雜誌稱他現在盡量對外表現都很小心，就是不希望讓她發火、對自己不利，就算已經不用同在一個屋簷下，珍妮佛羅培茲還是讓他皮繃得很緊，不敢掉以輕心。反而是和另一位同樣也叫珍妮佛的前妻：與他生了3個孩子的珍妮佛嘉納，班的感覺就大不相同，肢體語言專家分析他與兩位珍妮佛的互動，表示他與珍妮佛嘉納在一起時，比跟珍妮佛羅培茲開心太多，珍妮佛羅培茲愛管、愛控制，珍妮佛嘉納卻不期望他為自己改變，給他的自由空間大很多。在感恩節的當天，班艾佛列克、珍妮佛嘉納與小孩們一起參加教會舉辦的慈善活動，為兩千位洛城市中心的無家人們能好好飽餐一頓，接著又一起到珍妮佛嘉納的家中共進晚餐，班在她身旁完全可以做自己，就算彼此已經分開好幾年，班在珍妮佛嘉納身邊就是能得到一定程度的安全感，在感恩節當天與珍妮佛嘉納和孩子們團圓使他感到「被賜福」，這是珍妮佛羅培茲永遠無法做到的。