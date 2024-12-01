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2024年U12亞洲盃少棒賽，中華隊擊敗韓國奪得隊史第8冠，而甫在世界棒球12強奪冠的中華隊王牌左投「玉米」林昱珉被網友挖出，9年前也曾入選U12中華隊出戰世界盃，擔任外野手時，還有次長傳美技，展現超狂「雷射肩」將美國跑者觸殺在三壘前。網友挖出9年前U12世界盃少棒賽，中華隊出戰美國，3局上，守在中外野的林昱珉接到高飛球後，即刻用左手長傳三壘，一個彈跳直接進三壘手手套中，並能順勢觸殺從二壘往三壘跑的美國隊跑者，用雙殺守備結束美國隊攻勢。林昱珉超強臂力加上精準傳球，讓網友直呼，「原來小時候這麼強。」、「臂力真好！！也夠準」，也有球迷開玩笑，「所以日本那個外野手說要轉投手是真的可行喔」指的是日本隊辰己涼介在12強冠軍賽前放話「輸台灣改當投手」。少棒階段小球員會輪換不少位置，林昱珉當年也有以投手身份登板，當時出戰巴西，主投1局被被敲出3安、送出1三振、失2分，打擊更亮眼，夯出帶有2分打點的二壘安打。