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▲峮峮除了在台灣擁有高人氣之外，過去出版的寫真集加上她也在日本雜誌亮相過，讓她在日本累積了一定的知名度。（圖／峮峮IG）

▲峮峮綁起雙馬尾，身穿啦啦隊服和熱褲，露出一雙大長腿，還親民和球迷打招呼。（圖／峮峮IG）

34歲啦啦隊女神峮峮（吳函峮）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的成員，擁有甜美外型和直率個性，因跳一首「炸裂陳子豪」爆紅，甚至紅到日本去，今（1）日有網友曝光峮峮在日職籃球聯賽的應援畫面，只見她身穿激短熱褲搭配球衣，以下身失蹤的穿搭大跳應援舞，不斷上下彈跳，可愛模樣讓大批網友暴動，現場球迷立刻拿起手機搶拍，忍不住大讚：「果然很可愛。」峮峮上（11）月宣布本月初要前往日本職籃秋田北部喜悅主場，擔任一日啦啦隊，還特別學了該隊的應援舞，「不知道是不是會跟他們的啦啦隊一起跳，而且他們球衣主場的顏色是桃粉色，所以我就覺得好開心哦！可以穿桃粉色！」才剛結束12強賽，果然有球迷拍到峮峮在籃球賽賣力應援的模樣，只見她綁起雙馬尾，身穿啦啦隊服和熱褲，露出一雙大長腿。峮峮在場上大跳歌曲YMCA，甜美臉蛋帶著招牌笑容，充滿青春活力的表演吸引場邊球迷紛紛拿出手機拍照，峮峮下場後，也親民的和球迷握手、拍照，由此可見峮峮在日本的超高人氣，隨著影片在推特上瘋傳，不少日本網友紛紛直呼，「中華隊的峮峮好可愛喔！」、「上週才在東京巨蛋看到，沒想到這週在秋田又遇到了」、「峮峮來秋田了！我竟然能和女神握到手」、「峮峮果然很可愛。」事實上，峮峮先前公開自己將到日本公開應援的消息，引起網友討論，有粉絲好奇：「我只是想說，峮峮翻成日語，自我介紹時會不會牙敗（日語：糟糕）啊！」擔心峮峮的日文名「チュンチュン」讀音「chunchun」與男性生殖器「ちんちん」（chinchin）很類似，如今看來峮峮的形象和人氣似乎沒有因此受到任何影響。