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剛結束世界大賽的洛杉磯道奇與紐約洋基，這兩支傳統豪門球隊，可能在休賽季上演一場激烈的爭奪戰，雙方將目標鎖定在明星三壘手Nolan Arenado身上。這位十度金手套獎得主、8次入選全明星賽的球星，雖然已過全盛時期，但仍然是大聯盟頂級的守備好手，Arenado將掀起兩大豪門的搶人大戰。根據《MLB.com》報導，Arenado可能成為今年休賽季的重要交易對象，美國媒體《NJ.com》記者Randy Miller透露，紅雀隊有可能透過交易送出Arenado以釋放薪資壓力，而洋基可能是潛在競爭者之一。Miller在參與廣播節目《WFAN》時提到：「洋基可能會嘗試爭取Arenado。」特別是在本季的首棒打者Gleyber Torres成為自由球員後，洋基內野陣容出現空缺，補強三壘位置成為當務之急。他認為紅雀隊可能需要承擔部分薪資，而洋基則有可能釋出幾名新秀來完成這筆交易，為球隊補進一位頂級三壘手。不過，Miller也指出，道奇在爭奪Arenado上可能更具吸引力。「Arenado身為加州出生的球員，他更傾向於加盟道奇，而非遠赴東岸的洋基。」道奇不僅表現出對Arenado的濃厚興趣，地理位置和球隊文化也讓他們在這場競爭中占據一定優勢。此外，道奇目前的陣容配置也讓Arenado加盟後的角色定位更為清晰。在道奇隊內，他將有機會與一流投打陣容合作，爭奪下一座世界大賽冠軍。現年33歲的Arenado上個賽季出賽152場，繳出打擊率.272、16支全壘打及71分打點的成績。雖然打擊表現相比巔峰時期有所下滑，但他的守備能力仍然是大聯盟頂尖水準，十座金手套獎便是他守備實力的最佳背書。道奇和洋基這兩支頂級豪門，無疑都將全力以赴，爭奪這位明星三壘手。