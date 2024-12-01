我是廣告 請繼續往下閱讀

台新育樂昨天宣布延攬擁有豐富NBA首輪資歷與海外經驗的前鋒羅賓森（Thomas Robinson）加盟臺北台新戰神，這位208公分的外籍好手何時能夠上場打球呢？總教練許皓程受訪時表示，不希望操之過急，希望等到羅賓森身體狀況OK，再讓他出賽。臺北戰神在TPBL元年開季一開始走得不太順，不過近期有慢慢止跌回升的趨勢，4連敗之後打出2連勝，球隊陸續送走牧倫斯和塞瑟夫，重整戰力。今晚靠著麥卡倫和艾立克合砍43分，最終以9分之差贏下比賽，似乎正在慢慢步上軌道。上個月底，宣布簽下有5季NBA資歷的加盟，希望為球隊帶來強大內線火力。球隊總教練許皓程說，還需要確認他的身體狀態，不希望操之過急造成他受傷。而總經理林祐廷則是說，羅賓森在調時差，預計下周有機會上場。羅賓森於2012年NBA選秀首輪第5順位被沙加緬度國王選中，職業生涯先後效力國王、火箭、拓荒者、76人、籃網及湖人，NBA 5個賽季累積313場出賽，場均上場13.4分鐘，能貢獻4.9分與4.8籃板。戰神本季之前的遭遇說明，洋將的資歷是一回事，能否融入球隊才是重點。許皓程也說，羅賓森的履歷和技術球迷都知道非常好，但希望他幫助球隊成長，一起去面對問題。