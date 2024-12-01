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▲卡倫透納已經演出過《怪獸與葛林戴華徳的罪行》，算是早就和《哈利波特》系列有點淵源，被認為年齡很符合扮演《哈利波特》影集版中霍格華茲的教授。（圖／摘自IMDb）

▲童星出身的湯瑪斯布洛迪桑斯特，也被認為很適合在《哈利波特》影集版演霍格華茲的教授。（圖／摘自IMDb）

已經進入選角過程的《哈利波特》影集版，盛傳扮演霍格華茲校長鄧不利多的人選，鎖定曾以《間諜橋》獲奧斯卡最佳男配角的馬克勞倫斯，他雖然是重量級的演員，卻並非全球觀眾熟知的大牌巨星。歐美外電報導，《哈利波特》影集版的選角策略有可能就是這樣，找有實力卻未必有高知名度的演員擔綱，和電影版幾乎囊括英國的A咖紅星大不相同。《哈利波特》影集版無可避免地會被拿來跟電影版本做比較，電影版由於小說正在全球各地大賣，原著作者JK羅琳又堅持一定要用英國演員才行，使得英國大牌大舉進駐《哈利波特》電影系列，霍格華茲好幾位教授都是資深巨星，反派陣營也有不少知名紅星，英國影界人士都笑稱：「找不到幾個沒去演《哈利波特》系列的大牌。」這種情況，有可能在影集版徹底改變。雖然影集版也是Max的大製作，卻沒有要在演員費上佔太高的比例，加上《哈利波特》本身就是個大招牌，有可能會採取「戲包人」的安排，而非靠大牌的光環來吸引觀眾收看。英國的30多歲一代演員，有不少外型與實力都算上選，男模出身的卡倫透納、《愛是您，愛是我》童星長大的湯瑪斯布洛迪桑斯特都被認為是蠻適合演出霍格華茲教師的人選。有趣的是，卡倫透納其實早在《怪獸與葛林戴華徳的罪行》演過男主角艾迪瑞德曼的哥哥，算是跟《哈利波特》系列有過一些淵源。比較有話題的選角策略，當然是邀請《哈利波特》電影版的演員回歸，但也許改扮不一樣的角色，像是當年分別扮演天狼星與洛哈的蓋瑞歐德曼、肯尼斯布萊納，現在不但都已經是奧斯卡得主，也都到了可以升格演鄧不利多的年紀，只是為了避免觀眾對影集版和電影版沒有辦法視為不同的產物、把兩邊比較的更厲害，有可能不會考慮邀請當年電影版的演員回鍋。就連在戲本身的氣氛上，影集版有可能的方向也不一定會跟電影版一樣，據傳製作單位考慮走類似提姆波頓打造《星期三》的那種哥德式的氛圍，與電影版剛開始還保有童趣就很不一樣，觀眾不妨拭目以待。