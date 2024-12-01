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▲孫安佐直言他參選台北市長，恐怕得等政壇的「老人們」死光才有可能。（圖／拳願明星格鬥賽 YouTube）

藝人孫鵬、狄鶯的24歲獨子孫安佐，自從因泰國呼麻事件回國後一直備受關注，似乎是為了擺脫性二代的框架，不斷做出引人熱議的舉動，而他昨（30）日晚間開直播和網友互動，當被問到是否有意願參選台北市市長時，孫安佐回覆如果有機會參選，他一定會推動槍枝合法化，不過參選市長的年齡限制為30歲以上，孫安佐恐怕不符合資格。孫安佐昨晚在17LIVE邊打電動邊直播，時不時語出驚人，讓經紀人都捏把冷汗，而當孫安佐被問到是否有意願參選下一任台北市市長時，他直言自己最想推動的政策就是「槍枝合法化」，更指出政府不讓人民拿槍的原因就是怕民眾造反。不過話鋒一轉孫安佐卻又喊道：「要等現在政壇上的『老人們』死光才有可能。」讓網友嚇壞，隨後孫安佐也意識到說錯話，急忙改口：「是等他們都『自然死亡』。」不只如此，孫安佐也喊話，希望台北市健身房能增設打靶場所，增強國民的戰力，有不少粉絲都響應，甚至還有人願意遷戶，以行動支持他。但孫安佐當道的時代不論成真與否，似乎都還需要等待，因為參選台北市長的年齡限制是30歲，而孫安佐距離30歲還有6年的差距。