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中國軍界高層又傳震盪，繼現任中國國防部長董軍被外媒踢爆，因捲入貪腐醜聞而接受調查後，中國國防部28日證實，中央軍事委員會委員、中央軍委會政治工作部主任兼中國海軍上將苗華「涉嫌嚴重違紀」面臨停職檢查。旅居美國的中國經濟學者、獨立專欄作家蔡慎坤透露，苗華不僅涉嫌違紀，還涉及貪腐約新台幣2.3億元，且疑似被用來培植個人勢力，這才遭當局調查。中國國防部於11月28日例行記者會上宣布，中共中央軍事委員會委員兼政治工作部主任苗華因涉嫌嚴重違紀，已被停職檢查。發言人吳謙在記者會上未透露更多細節，僅表示有關調查正在進行中，但短短幾句卻已經掀起各界高度關注，因為苗華是繼李尚福之後，近年來第二位落馬的現任中共中央軍委委員。根據海外時事評論員蔡慎坤在社交媒體平台X的文章，苗華涉嫌的「嚴重違紀」指涉的是貪腐以及具有政治野心等意圖才遭查，據了解苗華初步涉案金額高達4690萬元人民幣，相當於新台幣2.3億元。消息來源引述旅居歐洲的前內蒙古自治區政府法律顧問杜文的說法，指出中共中央軍委副主席何衛東已傳達習近平指示，認為苗華培植勢力、具有政治野心，這是其被調查的主要原因之一。杜文進一步透露，苗華自10月中國國慶後已被軟禁，連參加岳父葬禮的權利都被剝奪。何衛東已指示由中央軍委政治工作部常務副主任何宏軍接替苗華主持工作，外界關注何宏軍是否會正式接任。苗華的調查引發了解放軍內部的動盪。據報導，火箭軍司令王厚斌近日也因與苗華的關係被帶走約談。接連有高層將領出事，讓軍隊內部瀰漫著不安情緒。此前，曾任中央軍委委員及中國國務委員兼國防部長的李尚福於2023年8月被查，隨後遭開除黨籍與軍籍，並取消上將軍銜。李尚福的前任魏鳳和亦於2023年9月底被查，而苗華的前任、軍委政治工作部主任張陽，更早於2017年在被調查期間自縊身亡。公開資料顯示，苗華的軍旅生涯起步於南京軍區，後轉至蘭州軍區。中共十八大後，他完成從陸軍轉為海軍的身份轉換，於2015年晉升上將，並於2017年出任軍委政治工作部主任，同年升任中央軍委委員。他的職業生涯深耕於政治工作體系，基礎穩固。目前中共中央軍委由習近平擔任主席，張又俠和何衛東任副主席，其餘成員包括劉振立、張升民及遭停職檢查的苗華。苗華負責政治工作，相當於解放軍的政戰領域，對解放軍的思想與組織建設具有舉足輕重的作用。苗華最後一次公開亮相是在10月7日出席新疆生產建設兵團成立70周年大會。儘管目前中共官方對苗華事件表態低調，但有關案件的後續進展，尤其是可能波及的其他將領與政治影響，仍需進一步觀察。