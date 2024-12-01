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▲台大土木盃路跑活動，於2024年11月30日在美麗的台大校園熱鬧登場。（圖／台大土木系友會提供）

▲台大土木系校友會理事長谷念勝，表示今年路跑的路線特別設計，讓參與者在運動的同時回憶母校的美好時光。（圖／台大土木系友會提供）

▲活動吸引超過2000名校友、學生及社會人士參與，其中1698名報名跑者與600名校友參加賽後聚餐，透過路跑與餐敘凝聚情誼。（圖／台大土木系友會提供）





台灣大學土木工程學系與土木系校友會攜手舉辦的第三屆台大土木盃路跑活動，於2024年11月30日在美麗的台大校園熱鬧登場。本次活動吸引超過2000名校友、學生及社會人士參與，其中1698名報名跑者與600名校友參加賽後聚餐，透過路跑與餐敘凝聚情誼，展現台大土木系的深厚傳承與卓越精神。台大土木系主任葛宇甯表示，路跑活動不僅是一場體育賽事，更是校友與系上交流的契機。「這不僅是跑步，也是大家回娘家的一次機會，」葛主任說。他強調，除了路跑本身，賽後聚餐更是一大亮點。「我們今年準備了60桌聚餐，讓校友們可以重新連結彼此，特別是僑生與國際學生，希望每位參加者都能感受到家的溫暖。」台大土木系校友會理事長谷念勝則回顧了土木系對台灣光復後重大工程的貢獻，包括高速公路與公共工程的建設。他指出：「台大土木系在台灣基礎建設上扮演了舉足輕重的角色，校友們在各領域都有卓越的表現，這是我們的驕傲。」谷念勝也提到疫情對校友聯繫的影響。「疫情期間實體活動中斷，讓大家的距離變遠，但路跑活動正是一個重新凝聚的契機。」他補充說，今年路跑的路線特別設計，涵蓋台大校園的經典景點，包括傅鐘、醉月湖及工學院大樓，全程5.3公里，讓參與者在運動的同時回憶母校的美好時光。本次活動還特別設立「長春獎」，表彰四位年逾80歲的樂齡跑者，其中包括85歲的台大土木系大學長邱昌平老師，展現了健康運動與代間傳承的精神。葛主任表示：「校園每個點都有特色，參加者能在跑步的同時欣賞台大的初冬之美，吸收芬多精，享受回憶與運動的雙重快樂。」活動吸引了53個團隊報名，包括豐譽企業團隊、遠雄文教公益基金會等校友企業參與，豐譽企業團隊以132人的規模成為本次活動的最大團隊。此外，土木系學生也積極投入，不僅擔任路跑配速志工，還參加接力賽等賽事，充分展現了新生代的熱情與活力。賽後的聚餐活動是另一個重頭戲。60桌的盛大餐會為校友與師生提供了更多交流的機會，增進彼此的情感連結。葛主任特別提到：「這部分甚至比路跑本身更重要，因為它真正體現了土木系的大家庭精神。」2025年，台大土木系將迎來80週年慶，屆時將舉辦一系列活動，包括校友大會、演講論壇及晚宴等，目標吸引超過150桌校友參與。葛主任表示：「未來我們希望將路跑活動延續下去，成為年度盛事，讓每一位校友都能以土木系為榮。」台大土木系自成立以來，已培育超過1萬名畢業生，遍布國內外的學術機構及工程技術單位。近年更在國際QS評比中穩居全球前50名，展現卓越的教育與研究實力。本次路跑活動，不僅是運動與凝聚的展現，更象徵著土木系傳承精神的延續。