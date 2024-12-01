我是廣告 請繼續往下閱讀

Tour de France環法自行車旗下的L’ÉTAPE系列自行車挑戰賽首次登陸台灣，於11月30日清晨在日月潭國家風景區盛大舉行，吸引來自全球32個國家的超過2500名車友參加。本次比賽場面緊張刺激，賽事伊始便由環法傳奇車手Mark Cavendish和Chris Froome領騎在前，但五公里後領先集團逐漸分化。台灣年輕小將吳彥均緊追Mark Cavendish，兩人長時間合作領騎，直到進入第二個登山賽段時，台灣素人車手賴裕亮成功追上，三人形成新的領先群。然而，吳彥均以2小時56分40秒01獲得亞軍，賴裕亮則以2小時56分49秒92位居第三。本次L’ÉTAPE賽事的舉辦地日月潭，被CNN評為全球最美自行車道之一，不僅以其絕美景致吸引世界目光，更結合運動與觀光，展現了台灣自行車文化的獨特魅力。參賽的數千名車友在晨霧籠罩的日月潭環湖公路上騎行，既感受到了運動的熱血，也沉浸於自然之美。。這場盛事不僅吸引了國際頂尖車手的參與，也讓更多民眾感受到自行車運動的魅力，為健康、觀光與文化交流創造了新亮點。首屆L’ÉTAPE SUN MOON LAKE自行車挑戰賽圓滿落幕，從賽事的競爭激烈到地方特色的展現，皆成功詮釋了台灣作為國際自行車運動熱點的潛力與實力。