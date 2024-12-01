Tour de France環法自行車旗下的L’ÉTAPE系列自行車挑戰賽首次登陸台灣，於11月30日清晨在日月潭國家風景區盛大舉行，吸引來自全球32個國家的超過2500名車友參加。四次環法總冠軍得主Chris Froome展現頂尖實力，在104公里的競賽組賽事中以2小時54分48秒95的成績奪冠，充分證明其卓越的競技能力。
本次比賽場面緊張刺激，賽事伊始便由環法傳奇車手Mark Cavendish和Chris Froome領騎在前，但五公里後領先集團逐漸分化。台灣年輕小將吳彥均緊追Mark Cavendish，兩人長時間合作領騎，直到進入第二個登山賽段時，台灣素人車手賴裕亮成功追上，三人形成新的領先群。然而，在比賽進入尾聲時，Chris Froome憑藉後段爬坡的優勢逐漸趕上，並在最後10公里的衝刺階段一舉奪回領先位置，最終率先衝線。吳彥均以2小時56分40秒01獲得亞軍，賴裕亮則以2小時56分49秒92位居第三。
本次L’ÉTAPE賽事的舉辦地日月潭，被CNN評為全球最美自行車道之一，不僅以其絕美景致吸引世界目光，更結合運動與觀光，展現了台灣自行車文化的獨特魅力。參賽的數千名車友在晨霧籠罩的日月潭環湖公路上騎行，既感受到了運動的熱血，也沉浸於自然之美。
活動現場還設置了別具特色的「環法村」，提供豐富的環法紀念品、在地小吃與互動體驗攤位，讓參加者在賽事之外盡情享受運動嘉年華的樂趣。這場盛事不僅吸引了國際頂尖車手的參與，也讓更多民眾感受到自行車運動的魅力，為健康、觀光與文化交流創造了新亮點。
首屆L’ÉTAPE SUN MOON LAKE自行車挑戰賽圓滿落幕，從賽事的競爭激烈到地方特色的展現，皆成功詮釋了台灣作為國際自行車運動熱點的潛力與實力。隨著Chris Froome和Mark Cavendish等傳奇車手的精彩演出，台灣不僅站上了國際舞台，也讓世界車友對未來L’ÉTAPE系列賽事在台灣的發展充滿期待。
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本次L’ÉTAPE賽事的舉辦地日月潭，被CNN評為全球最美自行車道之一，不僅以其絕美景致吸引世界目光，更結合運動與觀光，展現了台灣自行車文化的獨特魅力。參賽的數千名車友在晨霧籠罩的日月潭環湖公路上騎行，既感受到了運動的熱血，也沉浸於自然之美。
活動現場還設置了別具特色的「環法村」，提供豐富的環法紀念品、在地小吃與互動體驗攤位，讓參加者在賽事之外盡情享受運動嘉年華的樂趣。這場盛事不僅吸引了國際頂尖車手的參與，也讓更多民眾感受到自行車運動的魅力，為健康、觀光與文化交流創造了新亮點。
首屆L’ÉTAPE SUN MOON LAKE自行車挑戰賽圓滿落幕，從賽事的競爭激烈到地方特色的展現，皆成功詮釋了台灣作為國際自行車運動熱點的潛力與實力。隨著Chris Froome和Mark Cavendish等傳奇車手的精彩演出，台灣不僅站上了國際舞台，也讓世界車友對未來L’ÉTAPE系列賽事在台灣的發展充滿期待。