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▲王宇婕和Toro去看球賽，拿出《雪天使》CD合照。（圖／翻攝自王宇婕IG）

▲《雪天使》是20年前很紅的偶像劇。（圖／翻攝自王宇婕IG）

王宇婕昨（1）日在社群平台曬出和顏行書和Toro的合照，讓許多粉絲驚呼，這不就是20年前的偶像劇《雪天使》主演嗎！王宇婕也開心寫下「20年後的我們」，許久未在螢光幕前活動的顏行書，淡出演藝圈後深耕於職籃，目前是T1聯盟台啤雲豹宣佈顏行書出任球隊營運長，48歲的他和過去偶像劇時期，除了髮型不同，其他地方幾乎沒變。王宇婕在IG分享和顏行書、Toro的合照，開心寫下「20年後的我們，雪天使」，站在中間的顏行書對著鏡頭靦腆一笑，看場地兩人應該是去看台啤雲豹的比賽，合照時還被場邊捕捉，畫面PO上網讓劇迷都嗨翻，「不誇張，感動得眼眶泛淚」、「天啊！童年回憶雪天使」、「我的天啊，我的童年呀」。在《雪天使》中顏行書和Toro飾演兄弟，但因一場車禍兩人分離，顏行書成為有權有勢的繼承人，Toro則成為家境清寒的牧場馬伕，兩人再次重逢是因為愛上了王宇婕。顏行書主演的電視劇不多，自2006年的《星蘋果樂園》後，他就朝職籃效力，2020年才短暫回歸，在《違反校規的跳投》中客串籃球教練。