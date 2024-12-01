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▲隨著風波持續延燒，館長仍沒有要道歉的意思，仍舊強勢回應。（圖／NOWnews資料照）

▲館長覺得自己會說出來是因為誠實，想以自身經驗勸大家。（圖／截自館長惡名昭彰YT）

「館長」陳之漢先前自爆曾做過職棒簽賭生意，當過「球版」，表示很多人當年都有參與過，慘遭網友罵翻，隨著風波持續延燒，館長仍沒有要道歉的意思，仍舊強勢回應，因此被議員檢舉涉賭博、詐欺、組織犯罪防制條例，台北地檢署已經將館長列為被告，過去合作過的中信兄弟隊、泰山食品都立刻切割關係，政治評論員張益贍更發起他的產品抵制活動。館長先前在直播時被問到「是否曾認真看過棒球賽」時，他竟然語出驚人表示：「有！因為那時候我做球版嘛！你不認真看都不行嘛，你看的尿都快噴了，一個揮出去全壘打我心都碎了。」不僅如此，他還直言：「台灣人偽善，有簽的人都說自己沒簽？要追殺館長？我沒再怕，我的魅力就是魅力。」所謂的「球版」就是「地下運動賭盤」，一番發言立刻引發外界砲轟。館長隨後又在臉書表示：「對啊！我二十幾歲有做過球板，我這十年都講過了怎麼了？不爽盡量灌我臉書。」不僅如此，館長他開直播開譙，自己曾經當過職棒簽賭的組頭，這他10年前就講過了，也是很久以前的事了，「為什麼要講出來？因為我很誠實，希望用自己的經歷告訴大家，混黑道真的不好，而且他玩的是美國職棒，沒有做台灣職棒，我自己也不是賭博的人。」食品品牌「泰山」因此發表聲明切割館長，強調未來將更加嚴謹地審視所有合作與活動安排，持續維護品牌的專業與形象，張益贍也在社群平台Threads上面發文表示：「只要曾經找館長代言的產品，在出面公開道歉前我都拒買！請網友搜尋列舉，避免踩雷。」直接發起抵制活動，引來超過千名網友支持，更有人表示：「連他的本業很多人都轉到其他家了！這人的存在只會教壞小孩！」