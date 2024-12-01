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▲張致恆被直擊在香港街頭從事外包工程。（圖／翻攝自微博）

▲張致恒曾在網路上曬出收款碼和網友求救，沒想到最後被罵翻，讓他生氣表示自己是因為要照顧小孩所以沒辦法出門。（圖／IG stevencheung）

男子偶像團體Boy’z的40歲成員張致恒，過去因爆出財務糾紛，還被傳出劈腿5名女子而身價暴跌，演藝事業全毀，被港媒封為「世紀渣男」，不過張致恒在淡出演藝圈後已經於2019年和女粉絲結婚，還生下4子，但近期張致恒的私生活再度被起底，似乎入不敷出，不僅在社群貼出QR code跪求網友捐款，還被拍到正在當外包工人。一名網友在社群上曬出照片，指出現年40歲的張致恒現在已經轉行當外包工人，只見他身穿橘色工作服站在街頭進行接線工程，神情十分專注，據悉張致恒從事的外包產業，日薪大約800港幣（約新台幣3336元），對此發文網友也感嘆曾經是一線港星的張致恒如今落魄於此，更他過往的黑歷史再度浮上檯面。據悉，張致恒自出道起就不斷爆出桃色風暴，直到和女星梁皓恩交往，花邊新聞才暫時平息，不過張致恒後續卻在2019年7月爆出和女粉絲雯雯閃婚生子，婚後還被爆料一次劈腿5女，其中對象包含梁皓恩、圈外人Moon、C小姐、S小姐，震驚外界，不過當事人雯雯選擇原諒，兩人也在同年9月份登記結婚。而根據港媒報導，張致恒在婚後生下4子，但卻因為負面形象深植人心，因此難以就業，一份工作都做不過半年，導致因為欠租而遭房東驅離，而他也曾迫於生活轉行賣過情趣用品，不過經濟似乎仍每況愈下，張致恒甚至還曾為了生計，而在社群上曬出QR code，跪求網友捐錢，當時他因這一舉動被酸是「網路乞丐」，讓張致恒氣炸回應：「如果我沒錢是因我不去工作而被大家罵，我無所謂，但我現在是因沒有人照顧小朋友，所以無法出門。」事實上，張致恒在去年接受媒體訪問時，曾曝光自己慘澹的現況，指出自己已經形象全毀，甚至在街上購物都會被路人喊「渣男」，更曾被民眾嗆過「想把你丟進垃圾桶」，還曝光自己被老闆以影響公司形象為由解僱，讓他已經迫在眉睫的生活雪上加霜。