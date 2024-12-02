中國近日因為黑心衛生棉品質掀起輿論風暴，在搜尋引擎百度上搜尋「衛生巾」（衛生棉）會發現「衛生巾塌房」、「哪個牌子最好最安全」、「醫用衛生巾」等討論登上熱搜，不少中國女性消費者為此出現前往日本、香港等地搶購的情況，使當地商家不得不實施限購措施。

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綜合中國媒體《澎湃新聞》、《央視新聞》等報導，黑心衛生棉風波最早是在今年11月初由一名中國網紅於社群平台「小紅書」上發文，以捲尺實際測量九款市售衛生棉，結果發現所有產品實際長度都短於標示長度，部分產品甚至短6公分。

▲▲中國爆發多款黑心衛生棉之亂，導致不少中國女性遊客前往日本香港旅行時搶購地方超市裡的衛生棉。（圖／取自小紅書）
▲中國爆發多款「黑心衛生棉」之亂，從尺寸、安全標準到材料都發現出現瑕疵疏漏。（圖／翻攝自小紅書）
此舉掀起網友效仿風潮，《澎湃新聞》記者更實測24款衛生棉，發現近九成產品長度不符標示，尤以夜用款縮水比例最高，不僅長度出現大量誤差，不少測試結果還揭露「吸水層長度」未受規範，部分產品的吸水層比標示長度短5.5公分，引發更多質疑，這也導致愈來愈多針對業者生產過程的質疑。

其中最關鍵的是消費者們進一步揭露衛生棉可能使用「回收棉」製作，包含有一名網紅拍攝工廠外堆放回收棉的情景，發現棉花中夾雜蟲卵和黴斑，工人表示，這些回收棉經處理後會被用於製作衛生棉。

不僅如此，中國衛生棉產品的pH值與甲醛標準也遭消費者們詬病，由於中國官方僅將其列為B類和C類產品，這意味衛生棉的這類標準等同於窗簾或襪子，遠低於A類嬰兒用品的標準，儘管有部分醫生表示pH值對陰道環境影響有限，但種種因素促使消費者批評現有標準過於寬鬆，忽視女性健康需求。

對此，有中國衛生棉業者引用中國《GB/T8939-2018衛生棉標準》，辯稱「±4%的誤差屬於國家核可範圍」，然而市面上大多數產品出現「負偏差」讓消費者難以接受，某品牌客服甚至對消費者回應「不滿意可以不買」，激起公憤後才致歉，並承諾2025年全面達到標準零負差。

面對這波「黑心衛生棉」風波，許多中國女性轉而尋求進口衛生棉，例如在香港和日本的連鎖藥妝店近期湧現不少「代購」潮，迫使當地商家限制購買數量以保護本地供應；分析對此就指出，這場由消費者發起的抗議運動已成為中國繼毒奶粉事件後，最具規模的女性消費者維權行動之一，顯示女性對基本生活用品品質的高度重視。

中國官媒《新華社》對此報導則表示，官方承諾衛生棉新國家標準已在制定中，官方承諾加強品質監控，同時有多家中國知名品牌如舒萊、倍舒特等已為縮水問題道歉，並宣布將進行調整。

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