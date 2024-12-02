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▲中國爆發多款「黑心衛生棉」之亂，從尺寸、安全標準到材料都發現出現瑕疵疏漏。（圖／翻攝自小紅書）

中國近日因為黑心衛生棉品質掀起輿論風暴，在搜尋引擎百度上搜尋「衛生巾」（衛生棉）會發現「衛生巾塌房」、「哪個牌子最好最安全」、「醫用衛生巾」等討論登上熱搜，不少中國女性消費者為此出現前往日本、香港等地搶購的情況，使當地商家不得不實施限購措施。綜合中國媒體《澎湃新聞》、《央視新聞》等報導，黑心衛生棉風波最早是在今年11月初由一名中國網紅於社群平台「小紅書」上發文，以捲尺實際測量九款市售衛生棉，結果發現所有產品實際長度都短於標示長度，部分產品甚至短6公分。此舉掀起網友效仿風潮，《澎湃新聞》記者更實測24款衛生棉，發現近九成產品長度不符標示，尤以夜用款縮水比例最高，不僅長度出現大量誤差，不少測試結果還揭露「吸水層長度」未受規範，部分產品的吸水層比標示長度短5.5公分，引發更多質疑，這也導致愈來愈多針對業者生產過程的質疑。其中最關鍵的是消費者們進一步揭露衛生棉可能使用「回收棉」製作，包含有一名網紅拍攝工廠外堆放回收棉的情景，發現棉花中夾雜蟲卵和黴斑，工人表示，這些回收棉經處理後會被用於製作衛生棉。不僅如此，中國衛生棉產品的pH值與甲醛標準也遭消費者們詬病，由於中國官方僅將其列為B類和C類產品，這意味衛生棉的這類標準等同於窗簾或襪子，遠低於A類嬰兒用品的標準，儘管有部分醫生表示pH值對陰道環境影響有限，但種種因素促使消費者批評現有標準過於寬鬆，忽視女性健康需求。對此，有中國衛生棉業者引用中國《GB/T8939-2018衛生棉標準》，辯稱「±4%的誤差屬於國家核可範圍」，然而市面上大多數產品出現「負偏差」讓消費者難以接受，某品牌客服甚至對消費者回應「不滿意可以不買」，激起公憤後才致歉，並承諾2025年全面達到標準零負差。面對這波「黑心衛生棉」風波，許多中國女性轉而尋求進口衛生棉，例如在香港和日本的連鎖藥妝店近期湧現不少「代購」潮，迫使當地商家限制購買數量以保護本地供應；分析對此就指出，這場由消費者發起的抗議運動已成為中國繼毒奶粉事件後，最具規模的女性消費者維權行動之一，顯示女性對基本生活用品品質的高度重視。中國官媒《新華社》對此報導則表示，官方承諾衛生棉新國家標準已在制定中，官方承諾加強品質監控，同時有多家中國知名品牌如舒萊、倍舒特等已為縮水問題道歉，並宣布將進行調整。