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▲王柏傑（右）今年5月在IG上曬出與謝欣穎（左）的放閃照，但照片已經刪除。（圖／翻攝自王柏傑IG）

▲王柏傑才開謝欣穎的車鬧出酒駕風波，又傳出分手，不知是否和酒駕有關。（圖／王柏傑臉書）

謝欣穎和王柏傑交往3年多，愛得相當大方，沒想到今（1）日卻傳出兩人已經分手，女方也搬離愛巢，對此王柏傑經紀人表示不知情，「他最近都在工作，沒感受到什麼異常。」謝欣穎和王柏傑因《華燈初上》相識相戀，交往期間不時會在社群平台放閃，之前王柏傑鬧出開謝欣穎的車酒駕，演藝事業一度停擺，好不容易才熬過風波，卻傳出分手，王柏傑的經紀人表示，兩人的感情先前也誤傳分手，「他最近都在工作，沒感受到什麼異常。」只是從兩人的社群平台可以發現端倪，王柏傑在5月時貼出的慶生文已經刪掉，謝欣穎則是在兩天前發出與愛犬Cooper的的對話，「我知道你可以沒有我，但我不能沒有你。」感情狀態耐人尋味。謝欣穎最廣為人知的一段戀情，是前任梁士華，交往7年一度論及婚嫁，最後發現男方劈腿，快刀斬亂麻分手，後來和王柏傑交往，感情才終於穩定，兩人也各自在戲劇作品上有不錯的成績。只是王柏傑的私生活頻頻搬上新聞版面，過去他曾和柯佳嬿有過一段情，當時分手鬧得滿城風雨，外傳柯佳嬿不滿王柏傑喝酒就鬧事，王柏傑還因此自殘，恐怖情人形象花了好長一段時間才洗白。