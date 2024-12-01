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▲三發地產在「三發首席大院」旁的仁武十字公園舉辦親子歡樂派對。（圖／記者陳美嘉攝，2024.12.01）

▲親子歡樂派對規劃一系列親子活動，吸引數千親子前往同樂。（圖／記者陳美嘉攝，2024.12.01）

聖誕節前夕，一場難得的親子歡樂派對今（1）日在「三發首席大院」旁的仁武十字公園登場，活動由三發教育基金會與三發地產‧金革音樂主辦，新理想行銷團隊協辦，特別邀請紙風車劇團、YOYO家族的KIWI姐姐帶來精彩演出，還安排金革音樂童話劇《彼得與狼》、氣墊城堡樂園、草地上泡泡追逐體驗、高蹺氣球人迎賓及快閃餐車等一系列親子活動，吸引數千親子前往同樂。坐落北高新核心-澄德特區的「三發首席大院」具備產業與交通優勢，三發地產總經理楊題銓指出，「首席大院」總戶數780戶，實登已售出336戶，預計明年下半年後開始交屋。2年多前開賣時，每坪成交均價約31萬元，目前成交均價每坪約38萬元。新理想行銷團隊專案經理魏伯君表示，仁武受惠於產業及交通利多，近年已成為高雄移入人口最多的區域，目前人口已逼近10萬人。其中，仁武航太產業園區等成立，帶動區域產業轉型，也帶來就業機會；此外，未來在園區南路開通之後連結八德西路，仁武澄德重劃區到台積電高雄廠最快8分鐘即可抵達；又有國道十號連接國一；而距離漢神巨蛋商圈、高鐵左營站，大約也只有10分鐘的車程，多項利多吸引人口遷入仁武。「三發地產&金革音樂」建築之路遍及雙北、台南與高雄，每件作品都是向愛家的人致敬，讓家，不只是建築，而是愛的延伸。同時以文化、音樂、永續、安心，做為三發地產實踐安心成家計畫，打造美好家園的四大基礎。