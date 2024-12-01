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美國總統當選人川普近來陸續公布一系列內閣人選，名單幾乎清一色為對中鷹派，其中包括國安顧問提名人麥克華茲（Mike Waltz）、國務卿提名人盧比奧（Marco Rubio）及國防部長提名人海格塞斯（Pete Hegseth）等。美媒《CNN》對此就分析，北京當局可能試圖透過較友善的中間人建立溝通渠道，例如特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk），以緩解局勢並維持經濟合作。《CNN》指出，川普的內閣名單多半是對中強硬派，但川普卻是一名「交易型領袖」，這些人事任命被北京方面認為美中關係將再度緊張，而相較起他強硬的內閣們，川普本人可能更加靈活，甚至願意與中國交易，例如國務卿提名人盧比奧一貫支持台灣，並推動多項強化台美關係的法案，而川普本人則提出關於台灣的更具交易性言論。報導提到，中國對於接下來的美中關係局勢並不存在「幻想」，華府智庫「史汀生中心」（Stimson Center）中國計畫負責人孫韻（Yun Sun）表示，「如果你看看川普的團隊，即使不是全部，也有大多數人都是對中鷹派。被任命官員可能採取強硬政策，把與中國的競爭帶到一個全新的境界。」不過專家們也提到，中國已非八年前的狀態，在如何與川普應對上更具經驗，預期中國當局將著眼於應對川普內閣對台灣等「紅線」議題的挑戰，同時藉由川普核心圈內、對中國更友好的人物，例如馬斯克，來建立幕後管道，然而馬斯克是否能在外交事務上發揮影響力仍待觀察。