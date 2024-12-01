1日晚間10點多，基隆市八斗子夜市發生砍人事件，一名雞排攤24歲王姓員工，遭一名男子持西瓜刀砍傷，王男背部中刀鮮血直流，有民眾見狀急忙通報警消，所幸送醫急救後無生命危險，警方正積極追查嫌犯，並釐清犯案動機。
據了解，今天晚間，基隆八斗子夜市一處雞排攤，王姓員工遭一名男子持西瓜刀砍傷，造成背部約15公分刀傷，警消獲報後趕抵，立即協助將王男送醫治療，所幸無大礙。警方調閱監視器畫面，目前初步掌握行兇者，據悉，嫌犯與王男熟識，但究竟是因何糾紛引起殺機，還要再進一步調查釐清。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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