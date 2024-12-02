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團長Rina也到東京巨蛋，幫中華隊加油。（圖／Rina提供）

▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，創下歷史拿下台灣成棒國際賽第一面金牌，隊長陳傑憲高舉冠軍金盃慶祝。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲啦啦隊女孩Rina形容來埔里像是沉澱心情。（圖／維格提供）

▲ Rina謝艾娜應援12強 陪中華隊披荊斬棘 自費衝東京巨蛋。（圖／隻魚文創提供）

2024年世界棒球12強賽，中華隊奪冠的歷史性一刻，人氣啦啦隊Rina幾乎全程參與並見證了許多經典時刻。Rina從熱身賽開始，幾乎全程參與，唯一錯過現場應援的就是冠軍賽。儘管東京巨蛋場地限制，無法使用設備和麥克風，應援團仍憑藉最原始的聲音，帶領台灣球迷瘋狂吶喊，展現無比的團結與熱情。Rina說：「當時台灣球迷人數遠不及日本，但我們的聲音卻感染了全場，非常感動。」東京巨蛋的應援經驗對Rina來說，充滿挑戰也意義非凡。「在這麼大的場地，中華隊選手依然能聽到我們的聲音，並告訴我們『真的非常感動』，這讓我覺得所有付出都值得了。」她還提到應援團創新的節奏口號和手勢舞蹈，成功點燃現場氣氛，成為選手的重要後盾。儘管因工作無法參加冠軍賽，Rina在忙碌中透過轉播見證了中華隊奪冠的歷史性一刻。「能與中華隊分享這份榮耀，並代表台灣啦啦隊展現我們的熱情，我感到無比驕傲。」她說。在結束這段激情旅程後，Rina來到南投埔里參加「維格・埔境」的開幕活動。從東京巨蛋的熱血應援到自然環境的沉靜轉換，讓她感受到一場心靈的釋放。「這裡的魚池任意門景點讓我完全放鬆，是舒緩心情的好地方。」她表示，這樣的轉換讓她更加珍惜每一段旅程的美好，無論是激情還是平靜，都是人生中的珍貴片段。