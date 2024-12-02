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總統賴清德「繁榮南島，智慧永續」之旅過境夏威夷，在第二天行程上，他將於當地時間1日下午赴美國智庫東西中心（EWC）政策座談，以「共榮的未來：台灣作為印太區域和平與繁榮的夥伴」為題，發表8分鐘全英語演說，座談結束後，將前往「古蘭尼牧場」（Kualoa Ranch）參訪，屬於較輕鬆行程。賴清德至台灣時間30日起至12月6日率團訪問馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉3個友邦國家，期間過境美國夏威夷、關島。賴清德第一站過境夏威夷，並在此待2晚，他昨天依序前往畢夏普博物館、夏威夷州急難管理署（HI-EMA）、亞利桑那號戰艦紀念館，晚間出席僑胞晚宴，受到僑胞歡迎。至於今天的行程，總統府發言人郭雅慧表示，賴清德將赴智庫東西中心（East–West Center, EWC）發表全英語演說，主題為「共榮的未來：台灣作為印太區域和平與繁榮的夥伴」。郭雅慧提到，演說後將參與座談會，採類似爐邊談話的形式進行，包含AIT前主席莫健（James Moriarty）與東西中心的前院長魏理庭（Richard Vuylsteke）出席。接著，賴清德將前往「古蘭尼牧場」參訪，而該牧場有吉普車，也是許多著名電影取景的景點。