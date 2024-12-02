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▲在爆發房地產危機之後，中國經濟陷入低迷。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統當選人川普過去在競選期間，曾揚言要對中國加徵60%關稅，日前更加碼稱要對中國加徵10%關稅，引起國際社會關注。有英媒分析指出，隨著川普準備大幅升級美中貿易戰，對中國而言的影響將會是毀滅性的。60%的關稅將導致數百萬人失業，嚴重打擊中國國家主席習近平的經濟成長目標，並播下社會動盪的種子。根據每日電訊報（The Daily Telegraph）報導，川普準備大幅升級美中貿易戰，除了承諾在明年1月就任之後，對中國商品徵收60%關稅之外，美國眾議院中共問題特設委員會主席勒納爾（John Moolenaar）近期提出《恢復貿易公平法》（Restoring Trade Fairness Act），要求取消中國永久正常貿易關係（PNTR）地位，也就是「最惠國待遇」地位，意味著中國可能將面臨高達100%的關稅。報導指出，無論關稅為60%還是100%，美中貿易的影響對中國而言都將是毀滅性的。中國經濟目前已因房地產危機和消費支出減緩而舉步維艱。經濟學家警告，60%的關稅將使數百萬人失業，對習近平總書記的經濟成長目標造成重大打擊，並可能引發嚴重的社會動盪。達特茅斯學院塔克工商管理學院學者喬爾（Chor）表示，川普第一任期對中國課徵的25%關稅已經讓中國感到痛苦，60%將會更加的痛苦，某些地區將承受更大的壓力。據倫敦智庫Niesr的數據，美國是中國最大的貿易夥伴，去年從中國購買了價值4270億美元的商品，約佔中國總出口的15%，相當於其國內生產總值的3%。而美國購買的中國商品種類繁多，最大宗的進口品包括電子產品、鍋爐、機械、家具、塑膠和汽車。若是川普實施60%關稅，商品價格幾乎肯定會上漲。萬神殿宏觀經濟學中國經濟學家瑞格（Duncan Wrigley）表示，這將導致美國人減少購買中國商品，貿易量下降。此外，依賴美國市場的公司將難以找到其他市場能以相同規模銷售其產品，「過渡期將非常痛苦，許多小型出口商可能會倒閉。」Niesr首席經濟學家卡雅（Ahmet Kaya）估計，在新關稅實施後的三年間，中國可能會損失約500萬個工作機會，這僅佔中國總體740萬就業機會的一小部分，但損失將集中在特定地區。在最糟糕的情況下，關稅可能導致中國GDP在五年內比未加徵關稅的情況下降2.2%，若以2023年中國人均GDP約為1.26萬美元（約台幣40.9萬元）估算，關稅可能會使人均GDP減少約250美元（約台幣8125元元）。中國經濟目前面臨廣泛的放緩挑戰，據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，自2010年以來，中國的GDP增長率已從10.6%腰斬至4.8%。IMF預測中國經濟明年的增長率僅為4.5%，遠低於習近平主席設定的5%目標。自2021年底房地產巨頭恆大因超過3000億美元的債務倒閉以來，中國陷入了嚴重的房地產低迷，這對消費者的消費能力產生了重大影響。房地產市場的衰退進一步抑制了消費支出。中國的生產商為此削減價格，並將過剩的商品出口到海外。關稅的影響可能使這些潛在問題進一步惡化。雖然中國經濟不會全面崩潰，但某些地區，尤其是位於沿海省份的工業重地（如靠近上海的蘇州），將遭受重創。而令北京更加憂心的是，川普將在多個方面發動貿易戰。法國投資銀行 Natixis 亞太區經濟學家埃雷羅 （Alicia Garcia Herrero）表示，川普將廣泛地推動脫鉤，包括實施出口管制、科技貿易限制以及利潤回流，對中國造成的負面影響可能比關稅還要大。由於中國對美國存在貿易順差，因此在對美國商品徵收報復性關稅方面空間有限。喬爾指出，「事實是，中國已經沒有更多的美國商品可以徵收報復性關稅，因為中國從美國進口的商品數量遠少於美國從中國進口的數量。」麻省理工學院教授、IMF前經濟學家約翰遜（Simon Johnson）認為，中國可能會選擇讓人民幣貶值，以降低商品出口價格，抵消關稅帶來的負擔。不過使人民幣貶值將導致國內通膨上漲，並打擊習近平希望將人民幣打造成全球安全避險儲備貨幣的計畫。此外，除了國家干預外，中國企業可能還會將工作機會和投資轉移到國外，以避免關稅影響。今年10月底，生產掃地機器人設備的中國公司Roborock告訴投資者，為應對關稅，該公司已在越南設立工廠；生產熨斗和廚房小電器的浙江卓日電器，自去年以來已在越南設立了兩座工廠，該公司發言向中國財經媒體《第一財經》表示，「我們的美國客戶要求我們在海外建廠，否則將減少訂單。」最終，習近平可能會被迫推出大規模的財政刺激措施，以防止經濟增速進一步放緩並引發社會動盪。中國當局清楚，經濟不滿情緒可能演變為重大的社會動亂。2013年至2016年之間出口疲軟的時期，由於工廠倒閉，曾引發多起抗議活動。先前，中國政府公佈10兆人民幣經濟刺激計畫，儘管金額驚人，但因為資金主要用於紓解負債累累的地方政府，而非刺激需求，實則治標不治本，為提振消費，仍讓投資者失望。不過有一些看法認為，中國正在保留部分資源，以抵消明年關稅的影響，但習近平是否擁有足夠的財政手段，來抵消川普的關稅戰，尚待觀察。