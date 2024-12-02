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▲賈永婕（右）和老公王兆杰（左）結婚20多年，和婆家也都相處融洽。（圖／賈永婕臉書）

▲賈永婕說自己在直播中落淚後，隔天收到公公傳來這張長輩圖。（圖／賈永婕臉書）

女星賈永婕上任101董座後風波不斷，日前遭週刊爆料公器私用，疑似不當開除某員工；對此，賈永婕透過直播解釋原委，更一度激動落淚。賈永婕昨（1）日深夜也分享，自己的公婆對於這些事情的反應，賈永婕自爆：「確實我被我婆婆唸了一頓」，但婆婆是怪賈永婕慶生派對怎麼沒約她，公公則是傳來一張長輩圖鼓勵賈永婕，讓她覺得很暖心，感動直呼：「幾乎要噴淚」。賈永婕昨日深夜在臉書發文，分享令她感到溫暖的公公、婆婆，「很多人想知道我真正的公公婆婆有什麼反應，確實我被我婆婆唸了一頓！啊你party這麼好玩怎麼都沒找我？」賈永婕表示她日前遭週刊爆料時，封面照放的是她40歲生日派對的照片，婆婆調侃賈永婕慶生沒約她，讓賈永婕哭笑不得的回應：「你是我婆婆，應該沒有人這種high趴會邀請婆婆的吧！你會請你婆婆嗎？」賈永傑說婆婆聽到後也沒多說甚麼，只是叫賈永婕繼續「做自己」，並給她一個護身符帶著。而賈永婕直播落淚後，公公則在第二天傳來一張「長輩圖」，是一隻史努比配上人生就是要勇往直前的英文字樣，讓賈永婕收到後感動直呼：「我幾乎要噴淚，謝謝我真正的公婆，你們的媳婦比較另類，辛苦了，謝謝支持！」賈永婕也笑說她40歲生日派對被週刊調侃玩很大，但其實她今年7月舉辦的50歲生日派對更瘋狂，不僅有大咖人物嗨跳「16蹲」，還有猛男大跳〈晚安大小姐〉，但猛男都是老公的好朋友，粉絲看了也紛紛留言：「你真是嫁到好人家，好棒的公婆，好棒的你」、「人生的意義是活著有意義，替妳開心」、「全家都是有福之人，不畏艱難，給你們加油」。