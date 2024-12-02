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▲賴清德赴智庫演講，與蘇珊妮互贈禮品。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.1）

▲東西中西院長蘇珊妮（Suzanne Vares-Lum）接受媒體訪問。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.1）

總統賴清德過境美國夏威夷，於當地時間1日赴美國智庫東西中心（EWC）發表8分鐘的全英文演說，東西中心院長蘇珊妮（Suzanne Vares-Lum）會前受訪時表示，很期待賴清德造訪夏威夷，認為在此談論這些議題非常洽當，「因為每個人都希望看到印太地區的和平、繁榮與穩定」。賴清德下午赴美國智庫東西中心參加政策座談，並以「共榮的未來：台灣作為印太區域和平與繁榮的夥伴」為題，發表8分鐘全英語演說。蘇珊妮會前受訪表示，很感謝賴清德來訪夏威夷，「我們與台灣原住民有深厚的連結，這是一段悠久的關係，所以他的訪問在這裡顯得特別有意義」。蘇珊妮提到，賴清德代表所有人，包括台灣原住民，「我們在今年夏天舉行的太平洋藝術與文化節中，第一個展示的就是台灣的原住民文化」，有鑒於夏威夷、台灣之間的長期聯繫，無論是經濟上還是文化上，尤其是在東西中心與台灣之間長期的教育合作，這次訪問非常特別。蘇珊妮表示，這個地方也曾迎接過台灣其他總統訪問，延續大家共同探討關鍵議題的傳統，例如經濟貿易、文化和教育夥伴關係，「我非常期待他的演講，以及他對這些議題的分享」。蘇珊妮提到，前院長魏理庭將出席座談會，代表東西中心的傳承，該中心於1960年成立，旨在通過合作研究、學術對話和交流促進人際關係的建立，「我站在歷任前輩的肩膀上，及其他許多為中心作出貢獻的人」。蘇珊妮說，他們的出席非常重要，因為這裡有一件名為「Pū‘ō‘ō”」的藝術作品在她身後，「“Pū‘ō‘ō”」在夏威夷語中意為「心臟」，象徵著跳動於印太地區的心臟，連接著所有人，「我認為讓他們在這裡討論這些議題是非常恰當，因為每個人都希望看到印太地區的和平、繁榮與穩定」。