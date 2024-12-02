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美國總統當選人川普1日宣布，黎巴嫩裔美國商人馬沙德．布洛斯（Massad Boulos）將擔任阿拉伯及中東事務高級顧問。這是繼查爾斯·庫許納（Charles Kushner）之後，再有1名川普的家族成員擔任政府要職。根據路透社報導，川普在自家社群網站真實社群（Truth Social）上發文宣布了這項任命。他在文中表示，「我很自豪地宣布，馬薩德‧布洛斯將擔任總統阿拉伯及中東事務高級顧問」，並稱馬沙德是一位出色的律師，也是商界備受敬重的領袖，在國際舞台上擁有豐富經驗。川普表示，布洛斯長期支持共和黨和保守派價值觀，「是我競選活動中的重要資產，並在與阿拉伯裔美國社群建立新的聯盟方面，發揮重要作用。」這是川普近日內再度表示將提名親家公擔任新政府要職。11月30日，川普宣布任命女婿庫許納（Jared Kushner）父親、房地產大亨查爾斯·庫許納出任美國駐法國大使。布洛斯是川普次女蒂芬妮．川普（ Tiffany Trump）的岳父，於競選期間多次與阿拉伯裔美國人和穆斯林領袖會面。蒂芬妮．川普與的兒子麥可．布洛斯（Michael Boulos）於川普第一任期在白宮玫瑰園訂婚，於2022年11月結婚，並在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago Club）舉辦了盛大的婚禮。近幾個月來，布洛斯積極為川普拉攏黎巴嫩及阿拉伯裔美國人的支持，即使在美國支持以色列對黎巴嫩的真主黨進行軍事行動的背景下，他仍努力爭取選民的認同。布洛斯在黎巴嫩及美國均有強大影響力。他的父親和祖父都是黎巴嫩政壇聞人，岳父則是與真主黨結盟的基督教政黨自由愛國運動（Free Patriotic Movement）重要創黨元老。據三名近幾個月與布洛斯有所接觸的消息人士透露，他成功與黎巴嫩多極化政治體系中的多方保持聯繫，這在派系分歧深刻的黎巴嫩實屬罕見。而他能與真主黨維持關係尤其引人注目。受到伊朗支持的這個什葉派穆斯林政黨在黎巴嫩國會席次眾多，許多政府部會首長出身該黨。布洛斯還與真主黨另一親密盟友、基督教的政客弗朗吉亞（Suleiman Frangieh）交好，同時也與強烈反對真主黨的基督教派系「黎巴嫩力量黨」及獨立議員保持聯繫。布洛斯出生於黎巴嫩，在少年時期搬到美國德州，後於休士頓大學獲得法律學位，並成為美國公民。他在奈及利亞有廣泛的商業聯繫，身家億萬。報導指出，川普能贏下密西根州，有部分歸功於布洛斯成功轉化了該州約30萬阿拉伯裔和穆斯林選民中的部分支持者。這些選民在2020年大選中壓倒性支持拜登，但因不滿拜登在以色列、加薩及黎巴嫩問題上的政策而倒向川普。在擔任川普顧問後，布洛斯將承擔艱鉅的工作，包括以色列在加薩的戰爭持續升級，以色列與黎巴嫩真主黨之間的脆弱停火已出現違規情況，以及敘利亞反抗軍在對抗阿塞德政府的行動中取得進展。