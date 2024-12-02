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▲謝欣穎搬家不確定是否有把愛犬帶走，王柏傑昨晚則貼出狗狗照片寫下「Miss U」的小字。（圖／王柏傑IG）

▲謝欣穎（右）、王柏傑（左）過去經常貼出甜蜜放閃照。（圖／謝欣穎IG）

▲王柏傑送謝欣穎的狗狗Cooper非常可愛。（圖／謝欣穎IG）

演藝圈情侶檔鬧掰了？謝欣穎、王柏傑原本穩定交往3年時間，近日卻被發現兩人IG互相取消關注對方，王柏傑5月甜蜜慶生的照片也已刪除，目前傳出謝欣穎疑似已悄悄搬出兩人同居過的愛巢。王柏傑昨（1）日深夜則在限時動態貼出愛犬照片，右下角默默寫著「Miss U」的字樣，搭配愛心圖案，似乎是在對謝欣穎喊話，兩人感情狀態讓外界霧裡看花。王柏傑和謝欣穎因拍攝影集《華燈初上》而認識，隨後大方認了交往，也經常貼出合照放閃，本以為3年時間過去，兩人準備步入禮堂，怎料粉絲們沒等到好消息，反倒發現他們疑似分手了。目前王柏傑經紀人回應不知情，「他最近都在工作，沒感受到什麼異常。」謝欣穎方面則無表態，但傳出她已經搬離與王柏傑同居的愛巢，還特地更改了公關品的收件地址。昨晚兩人分手消息曝光後，王柏傑也在IG限時動態曬出愛犬Cooper的照片，右下角則用非常小的字體寫著「Miss U」的字樣，搭配愛心圖案，似乎是想低調表達對謝欣穎或對愛犬的思念，不確定狗狗是被謝欣穎帶走還是跟著王柏傑留在原本的家。但謝欣穎日前發文就有提到Cooper，內文感性寫道：「我知道你可以沒有我，但我不能沒有你」，這是否和她與王柏傑分居有關，外界不得而知。目前翻看兩人的IG追蹤名單，確實已經沒有彼此的帳號，而兩人的愛犬Cooper其實是王柏傑送給謝欣穎的生日禮物，因為謝欣穎之前的狗狗Cookie在2年多前過世，王柏傑為了讓她走出傷痛，才決定和她一起飼養Cooper。謝欣穎對Cooper也非常寵愛，經常貼出與Cooper的合照，就算真的分手應該也不會影響她對寵物的感情。