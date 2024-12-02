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媒體人周玉蔻、蔡玉真在2022年烏龍爆料，前中華民國小姐張淑娟和前立委蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，遭依誹謗、個資法起訴，台北地方法院判處兩人各有期徒刑一年六月，周玉蔻11月29日欲出國卻在桃園機場被攔截，不過為什麼她明知自己被境管還要去桃園機場？對此，媒體人謝寒冰驚呼「這招蠻高明的」。周玉蔻11月29日在桃機準備出境時，在辦理登機手續階段被航空公司拒發機票，後續周玉蔻前往國境事務大隊櫃檯，收到禁止出境的處分書後離開。對此，謝寒冰在節目《張雅婷辣晚報》指出，正常來說要把一個人境管，當庭就會諭知，就算周玉蔻當天沒有出庭，律師也會告知，以常理判斷，周玉蔻不會不知道自己被境管。謝寒冰指出，周玉蔻在明知被境管情況下現身桃機，是想用這一招告訴民進黨自己是有創造新聞的能力，「你們自己看辦」，若把她丟包，就看看她之後會製造出什麼新聞。謝寒冰直言，這一招其實滿高明的，並提醒民進黨，若對周玉蔻下手太重，難保她不會講出民進黨很多秘密，就像現在前勞動部北分署長謝宜容一樣。